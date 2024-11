Black Friday Amazon: piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi Favola

Occasioni eccellenti per acquistare quei piccoli e grandi elettrodomestici di cui hai bisogno in casa. Grazie al Black Friday Amazon 2024 hai la possibilità di comprare prodotti eccellenti e di grandi marchi a prezzi ridotti. Pulizie, cucina ma anche prodotti di ultima generazione per rendere la tua abitazione più intelligente e interconnessa.

Visto che si tratta di promozioni legate a questa grande festa degli sconti, fai attenzione perchè i pezzi disponibili potrebbero terminare prima del previsto. Se ti piace qualcosa, aggiungila al carrello subito.

Black Friday Amazon: tutti gli elettrodomestici da non farsi scappare

Per la casa e per acquistare quegli elettrodomestici che solitamente hanno un costo più elevato. Il Black Friday di Amazon è l’occasione adatta per fare grandi spese. Non tutte le offerte che trovi sono sempre veritiere ma per te ho stilato una lista con i migliori 15 affari disponibili oggi.

Samsung Lavatrice Crystal Clean WW90CGC04DTEET Libera installazione con cesto da 9KG e funzione vapore. Tua al PREZZO di 349€ con sconto del 14%.

Philips PureProtect 3200 Series, Purificatore d’aria smart con Filtro HEPA e a Carbonio Attivo con copertura di ambienti fino a 130 metri quadrati. Tuo al PREZZO di 199,99€ con sconto del 31%.

Philips PerfectCare Ferro da Stiro con Generatore di Vapore e caldaia ad alte prestazioni. Tuo al PREZZO di 89,99€ con sconto del 47%.

Netatmo Pack 3 Teste termostatiche connesse e intelligenti da abbinare ad APP e ai tuoi assistenti vocali. Tue al PREZZO di 149,99€ con sconto del 40%.

BISSELL SpotClean C3, Lava Tappezzeria per materassi, tappeti e divani. Dimensioni compatte e tripla azione. Tuo al PREZZO di soli 99,99€ con sconto del 44%.

Candy COOKinAPP CMXG20DW Microonde con Grill, potenza di 700W e capienza da 20L. Tuo al PREZZO di 64,90€ con sconto del 50%.

Electrolux Serie 700 Forno da Incasso multifunzione con capacità di 72L e funzione pizza. Tuo al PREZZO di 249,99€ con sconto del 45%.

Electrolux SatelliteClean 600 Lavastoviglie da incasso per 14 coperti con tecnologia AirDry e AutoSense. Tua al PREZZO di 599,99€ con sconto del 20%.

roborock Q8 Max, robot aspirapolvere e lavapavimenti con navigazione LiDAR e copertura di 200 metri quadrati. Tuo al PREZZO di 219,99€ con sconto del 51%.

ECOVACS T30S PRO Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con stazione di svuotamento e ricarica. Lavaggio dei panni con acqua calda e funzioni avanzate con AI. Tuo al PREZZO di 699€ con sconto del 36%.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, sistema 2 in 1 per aspirazione e lavaggio dei pavimenti in una sola passata. Con stazione per l’autopulizia. Tuo al PREZZO di 459€ con sconto del 23%.

Ariston Deos 16s, deumidificatore portatile con capienza da 16 litri e dimensioni ridotte. Tuo al PREZZO di 158,99€ con sconto del 33%.

Ninja Double Stack XL Friggitrice ad Aria con design salvaspazio sviluppato in verticale. Capienza totale da 9,5L e lavabile in lavastoviglie. Tua al PREZZO di 199,99€ con sconto del 26%.

Candy Smart Inverter CS 1410TXME/1-S, lavatrice a carica frontale con cesto da 10kg e centrifuga 1400 giri. Tua al PREZZO di 299€ con sconto del 42%.

Lavazza A Modo Mio Jolie Evo, macchina per caffè con sistema a capsule e 64 capsule Lavazza incluse. Tua al PREZZO di 79,90€ con sconto del 16%.

Non sprecare queste occasioni legate ai piccoli e grandi elettrodomestici al Black Friday Amazon 2024.