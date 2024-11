Black Friday Amazon: il set LEGO Gran Burrone è in offerta, regalati un SOGNO

Puntuale come un orologio svizzero, per la Settimana del Black Friday Amazon arriva in sconto anche uno dei sogni impossibili, o quasi, di tutti i fan dei mattoncini danesi. Parliamo del set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone, una meraviglia da 6.167 pezzi che ti permette di costruire una riproduzione in scala della casa di Elrond e ricreare l’epico consiglio de “La Compagnia dell’Anello”. Il prezzo in sconto è di 459,99 euro invece di 499,99: puoi pagarlo anche a rate, sia tramite Amazon stessa sia scegliendo Cofidis al checkout.

Set LEGO Gran Burrone: il più bello di sempre?

Sono in molti a ritenere questo set LEGO come uno dei migliori mai realizzati, se non addirittura il più bello di sempre. Questa replica mozzafiato di uno dei luoghi più iconici della saga è infatti decorata con dettagli incantevoli e fogliame autunnale che ricreano l’atmosfera fiabesca di Gran Burrone.

All’interno della confezione troverai, manco a dirlo, anche 15 minifigure LEGO tratte dalla trilogia, tra cui Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Legolas, Gandalf il Grigio, Aragorn, Gimli, Boromir ed Elrond in modo da ricreare la scena del grande Consiglio che ha dato vita alla Compagnia dell’Anello. E sì, non manca neanche lui, l’Unico Anello, con tanto di pietra su cui è posto mentre è circondato dalla discussione presieduta da Elrond.

Ti perderai ad esplorare gli interni dettagliati come la camera da letto di Frodo, il disordinato studio di Elrond, la fucina degli elfi con i frammenti di Narsil e altri riferimenti magici alla trilogia: ci sono persino dipinti e statue che raccontano la storia della Terra di Mezzo.

La costruzione si completa infine attraversando il ponte di mattoni e il fiume sottostante, per rivivere la scena in cui la Compagnia si avventura verso l’ignoto. Un set da sogno, pensato per i fan di Tolkien e LEGO, in quello che possiamo definire come il più bel regalo di Natale che si possa ricevere…o autoregalarsi.

Lo sconto Black Friday è qui per farti cadere in tentazione, esattamente come l’Unico Anello fa con la Compagnia. Acquistalo a 459,99 euro invece di 499,99 e puoi pagarlo anche a rate.