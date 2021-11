Black Friday Amazon 2021 in DIRETTA: offerte e sconti in tempo reale

Il Black Friday Amazon 2021 entra nel vivo! Seguilo in diretta con noi: guarda questo articolo per scoprire in tempo reale le migliori promozioni, offerte, sconti e occasioni lampo. Scorri la pagina e non perdere nemmeno un aggiornamento: andremo avanti fino a stanotte – 26/11 – alle 23.59!

Black Friday 2021 in diretta: offerte aggiornate in tempo reale

Prime di iniziare a scorrere, ricorda: la maggior parte dei prodotti gode di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Se non li hai mai provati, è il momento di farlo completamente gratis.

Le offerte, per semplificare la ricerca, sono suddivise per fascia di prezzo: in questo modo puoi orientarti più facilmente. Solo due macro categorie: tecnologia e altro (qui trovi letteralmente di tutto). E non dimenticare: sul Warehouse continua la promozione che ti permette di prendere un sacco di prodotti a prezzo bassissimo!

Offerte fino a 30€

Shopping a prezzo super concorrenziale, spesso di cose molto utili, oltre che di sfizi!

Occasioni di tecnologia

Occasioni su tutte le altre categorie

Offerte fino a 50€

Il prezzo sale, le occasioni anche: promozioni da prendere al volo.

Occasioni di tecnologia

Occasioni su tutte le altre categorie

NOCO GENIUS5EU, caricabatterie automatico professionale intelligente: a 46,27€ invece di 89,95€

Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Spazzolino Elettrico Ricaricabile con 2 Manici Connessi a 49,99€ invece di 84,31€

Offerte fino a 100€

Aumentano le possibilità di fare affari di tecnologia, c'è persino qualche smartphone!

Occasioni di tecnologia

Occasioni su tutte le altre categorie

aspirapolvere senza fili Polti SR90B a 79€ invece di 179€

Offerte fino a 200€

In questa fascia di prezzo è facile trovare smartphone e tablet, oltre che offerte su tantissimi altri prodotti.

Occasioni di tecnologia

Occasioni su tutte le altre categorie

Rowenta RH6971 X-PERT 3.60: potente aspirapolvere senza fili con braccio flessibile a 149€ invece di 249€

Offerte oltre i 200€

Pensato per chi oggi non ha budget, ma solo l'obiettivo di fare affari, risparmiando decine di euro su prodotti mediamente costosi. Il momento è perfetto per compare la nuova televisione.

Occasioni di tecnologia

Occasioni su tutte le altre categorie

Non dimenticare di aggiornare costantemente la pagina per scoprire le ultime offerte inserite in tempo reale e fare i tuo affari del Black Friday Amazon 2021, in diretta con noi!

Articolo in continuo aggiornamento. (update più recente: ore 13.15)