Black Friday: IMPAZZA il Warehouse Amazon, i prezzi sono bassissimi

Finalmente è il momento. Siamo praticamente nel vivo del Black Friday 2021 su Amazon ed anche per quest'anno c'è lo sconto del 20% su un'enorme selezione di prodotti del Warehouse. In buona sostanza, si risparmia ancora di più su prodotti che, già di loro, costano molto meno. Com'è possibile? Lascia che te lo spieghi.

Black Friday: è corsa alle offerte del Warehouse

Nel Warehouse Amazon, ovvero la vetrina virtuale di prodotti usati dell'e-commerce c'è di tutto e di ogni categoria. Prezzi pesantemente ribassati e l'occasione di fare affari è sempre dietro l'angolo.

Già, perché Amazon reputa usati anche prodotti resi dagli utenti praticamente ancora nuovi. In questo caso, quello che porti a casa è merce a prezzo molto più basso del nuovo, ma che praticamente lo è ancora.

Basta un po' di astuzia nella lettura delle condizioni del prodotto. La dicitura “come nuovo” oppure “ottime condizioni”, implica che il prodotto è praticamente nuovo. Al più, potrebbe esserci qualche difetto estetico della confezione o potrebbe mancare un accessorio: tutte informazioni segnalate nella descrizione del prodotto.

Ecco, se a prezzi già ribassati ci aggiungi un ulteriore 20% di sconto su una selezione di prodotti, capirai bene che l'offerta diventa rapidamente un affare. Occasioni rare, che Amazon concede sul Warehouse solo in poche occasioni: il Black Friday 2021 è una di queste. Come fare per approfittarne, dando un'occhiata al catalogo? Semplice, basta collegarsi alla vetrina ufficiale e spulciare fra i tantissimi prodotti in promozione. Unica regola: non ci sono quantità specifiche. Può capitare che di un dispositivo ci siano 10 pezzi usati oppure che ce ne sia solo 1: chi arriva per primo, se lo accaparra!