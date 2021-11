Echo Show 5 2021: 2 unità al prezzo di MENO di 1 al Black Friday

Al Black Friday Amazon, porti a casa ben 2 unità di Echo Show 5 2021 a meno di quanto ne pagheresti una. Un'occasione da prendere al volo: in tutto investi appena 79,98€ invece di 179,96€. Come fare? Semplicissimo: segui le istruzioni a fine articolo.

Echo Show 5 2021: ghiotto 2X1 al Black Friday

Non un semplice speaker smart con Alexa, questo modello è dotato di display touchscreen con infinite possibilità di interazione. Sfrutta tutto il suo potenziale per un sacco di sacco di attività. Usa la voce per chiedere informazioni, fare ricerche, ascoltare e guardare le notizie, gestire la casa smart, impostare sveglie, timer e promemoria.

Sarebbe impossibile raccontare tutto quello che puoi fare con questo gioiellino, che fra l'altro è un bellissimo oggetto d'arredo. Ad esempio, grazie a microfono e videocamera, puoi effettuare anche videochiamate, senza l'ausilio dello smartphone o del PC.

In più, lo store delle Skill (vere e proprie applicazioni per il tuo smart display) è enorme e poi scegliere fra contenuti in continuo aumento. Ad esempio, puoi addirittura guardare Netflix!

Per approfittare della promozione e portare a casa ben due unità di Echo Show 5 2021 a meno del prezzo di uno, tutto quello che devi fare è:

mettere nel carrello due unità di smart display;

prima di pagare, applicare il codice “ECHOSHOW5”.

In totale, grazie al Black Friday Amazon spendi 79,98€ invece di 179,96€. In più, godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.