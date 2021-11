Fire TV Stick + Echo Dot 3: kit a 37€ invece di 89€, FOLLIA totale

La follia del Black Friday Amazon è anche questo: un kit con dentro Fire TV Stick ed Echo Dot 3 (di terza generazione) a prezzo pazzesco. Un sistema che rende smart qualsiasi televisione e un ottimo smart speaker: porti tutto a casa a 37€ circa invece di 89€. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Fire TV Stick ed Echo Dot 3: kit a prezzo top al Black Friday Amazon

Una combo perfetta per rendere la casa smart. La chiavetta per la TV ha del magico: la colleghi all'ingresso HDMI dello schermo, la configuri in pochi step, e ti si apre un mondo. Tutto l'intrattenimento on demand che ami di più a portata di telecomando. Addirittura, ci sono i tasti rapidi per aprire Netflix, Prime Video, Amazon Music e Disney+. Sfrutta i tuoi abbonamenti, direttamente sulla televisione. Oltre a questo, puoi scaricare applicazioni, navigare su Internet, interagire con l'assistente vocale Alexa, ascoltare musica e non solo: del resto, il sistema operativo della chiavetta altro non è che una personalizzazione di Android.

Oltre al sistema smart per la TV, compreso nel prezzo porti a casa anche un ottimo smart speaker compatto. Lo piazzi nella stanza di casa che preferisci e – usando la voce – interagisci con Alexa in un sacco di contesti. Dalla richiesta di informazioni, o di un brano musicale, fino alla gestione della casa smart.

Un kit con Fire TV Stick ed Echo Dot 3, a questo prezzo, è un autentico affare: completa rapidamente l'ordine per avere tutto a 37€ circa appena e sfrutta al meglio la super occasione dell'amazon Black Friday. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.