Black Friday Amazon: 5 ottimi decoder DVB T2 a meno di 30€

Al Black Friday Amazon puoi acquistare un interessante decoder per il nuovo digitale DVB T2 spendendo una cifra più che abbordabile. I 5 modelli che ho selezionato sono tutti al di sotto dei 30€ e godono di funzionalità smart oltre a quella principale. Per ognuno, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Black Friday Amazon: decoder DVB T2 in offerta a meno di 30€

Un prodotto come questo è essenziale se la tua TV non è nativamente pronta al passaggio al nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti. La cosa interessante è che non si tratta più dei dispositivi di anni fa, che a stento facevano il loro lavoro. Adesso, puoi sfruttarli anche per funzionalità aggiuntive. Ad esempio, possono funzionare come dei media player (riproducendo i contenuti che hai su memorie esterne USB) oppure puoi collegarli a Internet e sfruttare alcune web app e feature aggiuntive. Tutto, senza investire cifre elevatissime.

La top 5 che ho selezionato su Amazon è tutta in sconto al di sotto dei 30€. Scegli il modello che più ti piace e non preoccuparti della qualità, godono tutti di ottime valutazioni:

Fenner: modello compatibile con il nuovo digitale e dotato anche di media player USB e connessione a Internet tramite WiFi (chiavetta non inclusa) oppure cavo LAN a 25,96€; New Digital: 3 anni di garanzia per un modello dotato che fa anche da media player e si può collegare a Internet (LAN e WiFI); lo prendi a 24,90€; Ubisheng: un modello ultra compatto, che sparisce dietro la televisione, ma non rinuncia a fare da media player e supportare la connessione a Internet (WiFi); lo porti a casa a 27,19€; Telesystem: un brand, una garanzia; certificato Dolby Audio, anche lui funziona come media player, ma non risulta presente la connessione a Internet; lo porti a casa a 26,50€; Edision Picco T265: fra i più venduti e apprezzati su Amazon, un'ottima soluzione super compatta, che funziona anche da media player e supporta la connessione a Internet attraverso WiFi (chiavetta non inclusa in confezione); lo porti a casa a 25,91€.

Insomma, il momento di comprare un decoder DVB T2 è perfetto. Approfittando degli sconti del Black Friday Amazon non scendi a compromessi sulle prestazioni, ma approfitti anche di sconti da non sottovalutare.