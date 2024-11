Black Friday: 3 consigli per acquisti in sicurezza

Gli esperti del Commissariato di Polizia Postale hanno redatto 3 consigli molto utili per effettuare acquisti in sicurezza durante il Black Friday. Nonostante sia il 29 novembre il giorno delle promozioni, tutti hanno già iniziato con le loro offerte a proporre promo davvero vantaggiose.

Queste giornate sono calde non solo per le offerte, che molti e-commerce stanno regalando agli acquirenti, ma anche per il boom di truffe online a tema Black Friday che si stanno diffondendo in Italia. Il nostro bel paese è tra i primi in classifica per la quantità di raggiri di questi giorni.

Un record questo che ci ricorda quanta attenzione dobbiamo avere non solo durante gli acquisti online, ma anche mentre siamo connessi tutti i giorni con i nostri dispositivi. Infatti, le peggiori truffe non sono più solamente diffuse tramite posta elettronica o messaggi di testo, ma soprattutto tramite hashtag, tag e messaggi sui social network. Ecco perché sono molto utili i consigli della Polizia Postale per questo Black Friday.

3 consigli per acquistare in sicurezza durante il Black Friday

Gli esperti sostengono che nelle prossime ore si intensificheranno le truffe online che sfruttano questo periodo di sconti per rubare dati personali e denaro alle vittime.

Quindi ti torneranno molto utili i 3 consigli della Polizia Postale per acquistare in sicurezza durante il Black Friday senza cadere nella trappola dei cybercriminali.

Attenzione ai siti clone : sono tantissimi i domini acquistati nei mesi precedenti che ricordano quelli di negozi online e brand molto famosi. La Polizia Postale consiglia di visitare e utilizzare solo i siti web ufficiali verificando che l’URL sia corretto e sicuro.

: sono tantissimi i domini acquistati nei mesi precedenti che ricordano quelli di negozi online e brand molto famosi. La Polizia Postale consiglia di visitare e utilizzare solo i siti web ufficiali verificando che l’URL sia corretto e sicuro. Attenzione al metodo di pagamento : quando acquisti online fai attenzione alle richieste di trasferimenti diretti di denaro o bonifici bancari, solitamente sono i metodi preferiti dai truffatori. La Polizia Postale consiglia di utilizzare sempre carte di pagamento prepagate o ricaricabili.

: quando acquisti online fai attenzione alle richieste di trasferimenti diretti di denaro o bonifici bancari, solitamente sono i metodi preferiti dai truffatori. La Polizia Postale consiglia di utilizzare sempre carte di pagamento prepagate o ricaricabili. Attenzione alle offerte imperdibili: diffida sempre dalle offerte con sconti palesemente fuori mercato. La Polizia Postale consiglia di contattare il venditore attraverso i canali ufficiali e di verificare l’autenticità dell’offerta senza cliccare impulsivamente su link ricevuti via email o su annunci sponsorizzati sui social network.

In conclusione, da questi 3 consigli per acquistare in sicurezza durante il Black Friday, abbiamo imparato quanto sia importante affidarci a siti sicuri e ufficiali, pagare con carte prepagate o ricaricabili e diffidare dalle offerte imperdibili.