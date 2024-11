Black Friday: boom di truffe online in Italia, i consigli

In Italia il Black Friday è iniziato con largo anticipo e continuerà ancora per diversi giorni ed è già boom di truffe online. Amazon è uno dei primi shop online ad aver iniziato con le offerte, ma tantissimi altri e-commerce lo hanno seguito a ruota libera. Nonostante sia un periodo di forti sconti e grandi affari, occorre prestare molta attenzione alle minacce del web.

Infatti, i cybercriminali stanno sfruttando proprio questo periodo così intenso avviando campagne phishing molto pericolose. Proprio in questi giorni una campagna phishing che sfrutta Sephora sta cavalcando il Black Friday. L’obiettivo è quello di truffare gli utenti portandoli a fornire dati personali e dettagli di pagamento oltre che a spingerli ad acquistare su siti fantasma.

Il Codacons ha dichiarato che quest’anno il 47% degli italiani acquisterà almeno un prodotto durante il periodo degli sconti. Nella frenesia del risparmio dettato dalle numerose offerte del Black Friday è facile cadere nella trappola delle truffe online. Consumerismo No Profit ha denunciato un aumento importante di hastag e tag collegati proprio al Black Friday con sconti elevati, ma inesistenti nella realtà.

Come difendersi dalle truffe online durante il Black Friday

Le truffe online durante il Black Friday sono un pericolo reale, in netto aumento durante questi giorni di promozioni. “Messaggi che già in questi giorni vengono veicolati non solo attraverso mail o SMS, ma soprattutto tramite social network come Instagram o Facebook, usando hashtag, tag e messaggi privati che sponsorizzano link di siti che praticano sconti altissimi su smartphone o capi di abbigliamento griffato“, spiega Assoutenti.

Ecco alcuni consigli per difendersi da queste minacce:

non cliccare su link sospetti ;

; diffidare di messaggi con prodotti a sconti troppo elevati e prezzi palesemente fuori mercato ;

e prezzi palesemente ; fare attenzione alle pagine di phishing che imitano siti web di marchi famosi con loghi e grafica;

che imitano siti web di marchi famosi con loghi e grafica; acquistare sempre su siti internet sicuri e conosciuti.