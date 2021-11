Black Friday 2021 SUPER: questo tablet Chuwi sta andando a ruba

Fantastico e in super offerta è il tablet Chuwi HiPad Plus. Se sei interessato all'acquisto affrettati nel vero senso della parola perché non solo è un'offerta lampo ma le scorte stanno letteralmente esaurendo alla velocità della luce. Con la promozione su Amazon lo paghi appena 215,20€ grazie al ribasso del 20%.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite, rapide e puoi pagare anche con finanziamento a Tasso Zero, quindi cosa stai aspettando?

Chuwi HiPad Plus tutti i segreti di questo tablet gioiellino

Nonostante il prezzo “riduttivo”, il tablet di Chuwi è una vera bomba. Infatti ti basta guardarlo per capire che rispetto ad altri grandi brand non ha nulla da invidiare. Ti consente di fare di tutto e di più senza mezzi termini, quindi cosa stai aspettando?

Con il display da 11 pollici e la risoluzione Ultra avanzata puoi goderti applicazioni, documenti libri e streaming come se nulla fosse. Ovviamente a supportarti c'è un processore Octa Core con tanto di 4GB di RAM e 128 GB di memoria abbinati per non avere limiti.

Tutto qui? Assolutamente no. Con Android 11 e la doppia fotocamera da 5 e 13 megapixel fai videochiamate, scatti fotografie e registri video al pari di uno smartphone di fascia media.

Merita una citazione anche la batteria che ti fa stare fuori casa una giornata intera senza bisogno di portarti dietro il cavo.

Acquista subito questo tablet Chuwi su Amazon grazie al Black Friday 2021: lo paghi solo 215,20€. Ti ricordo che si tratta di un'offerta lampo e che le scorte stanno esaurendo.

Ps: se vuoi pagare con finanziamento a Tasso Zero non devi far altro che scegliere Cofidis.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.