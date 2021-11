Black Friday 2021: smartphone Realme protagonisti di SCONTONI

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone non puoi farti scappare le offerte del Black Friday 2021 su Amazon. Iniziato con largo anticipo, il periodo di sconti più pazzo dell'anno non sta affatto scherzando, soprattutto nella categoria da te interessata. Come mai dico questo? Attualmente sono online migliaia di promozioni e tra queste quelle di Realme non passano proprio sott'occhio. I modelli di punta del brand sono protagonisti di affari veri e propri quindi cosa aspetti a concluderli?

Non solo hai la possibilità di risparmiare, ma molti modelli li puoi acquistare con Finanziamento a Tasso Zero. In più con le spedizioni veloci e gratuite le ricevi in praticamente quattro e quattr'otto.

Realme: le migliori offerte su smartphone accessibili a tutti, solo per il Black Friday 2021

Gli smartphone Realme sono una vera certezza. Disponibili in più varianti e modelli, questi dispositivi non solo sono ottimi ma si adattano a diverse tasche ed esigenze. In particolar modo sono perfetti se sei alla ricerca di prodotti semplici da utilizzare ma completi di tutto.

Tra i più rilevanti te ne cito quattro in particolare, sei pronto?

Realme GT Master Edition

Realme GT Master Edition è lo smartphone più particolare di quelli che ti elencherò, soprattutto nella sua colorazione Voayger che ricorda la custodia di una valigia vera e propria. Questo modello è perfetto se desideri ottenere prestazioni da top di gamma a costo contenuto.

Infatti per non farti mancare niente hai a disposizione un display AMOLED a 120Hz con risoluzione pazzesca, un processore Qualcomm Snapdragon 778G che supporta il 5G, ricarica rapida e una fotocamera con sensore principale da 64 Megapixel.

Questo smartphone lo acquisti con un ribasso del 13%:

in colorazione Voyager Grey a soli 349,00€ su Amazon.

in colorazione Cosmos Black a soli 349,00€ su Amazon.

Realme C21Y

Se invece desideri uno smartphone più semplice e perfetto per un utilizzo quotidiano non puoi non optare per Realme C21Y che grazie alle promozioni in corso è più economico che mai. Questo modello è sensazionale dal momento che con la sua batteria da 5000mAh hai carica a sufficienza per due giorni. In più il display da 6,5 pollici è di ottima fattura e ti fa godere applicazioni come contenuti streaming senza timori.

Questo smartphone lo acquisti con un ribasso del 21%:

Realme 8 e 8i

Infine, non per importanza, arrivano i due modelli appartenenti all'ottava serie di Realme, in cosa sono differenti? Te lo spiego subito.

Realme 8 è uno smartphone completo di tutto. Con display Super AMOLED da 6,4 pollici e ricarica rapida da 30 W non ti fa mancare praticamente nulla. Il suo punto forte è la batteria che, come per il precedente modello, ti assicura fino a due giorni di autonomia per non rimanere mai a secco. In più gli 8 GB di RAM e i 128 GB di memoria ti permettono di fare di tutto e di più.

Questo smartphone lo acquisti con un ribasso del 23%:

in colorazione Silver a soli 199,00€ su Amazon.

in colorazione Punk Black a soli 199,00€ su Amazon.

Realme 8i, dal canto suo, presenta un display un po' più ampio dal momento che si parla di 6,6 pollici, un processore MediaTek ottimo e una tripla fotocamera che ti fa scattare fotografie come un professionista. È lo smartphone adatto per te se ami sperimentare e non porti limiti.

Infatti lo puoi acquistare grazie a un ribasso del 8 e del 20%: