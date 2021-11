Black Friday 2021: i migliori diffusori Bluetooth da acquistare su Amazon

Il Black Friday di Amazon sta proponendo valanghe di occasioni vantaggiose. In questo caso abbiamo voluto dedicare un articolo agli appassionati di musica in mobilità. Questi giorni di sconti propongono non poche offerte sugli diffusori Bluetooth, un accessorio immancabile per chi ama portare la propria musica sempre con sé e magari condividerla con gli amici. Andiamo a vedere, quindi, quelli che a nostro avviso sono i migliori per qualità, prezzo e prestazioni.

JBL Go 3

Il JBL Go 3 è senza dubbio un punto di riferimento nel settore dei diffusori Bluetooth, e le ragioni sono davvero tante. Innanzitutto, per il suo design, piccolo e leggero, ma estremamente ricercato e realizzato con materiali di qualità. Il case è quasi completamente rivestito in tessuto e presenta la certificazione IPX67 che gli conferisce la resistenza a polve ed acqua. Sabbia, schizzi o pioggia: il JBL Go 3 non teme alcun ambiente rivelandosi uno dei dispositivi più versatili nella sua fascia di prezzo. Il driver, seppur di dimensioni contenute, riesce ad offrire un suono di elevata qualità, con bassi corposi e medi e alti cristallini. L’autonomia è di ben 5 ore, mentre la batteria si ricarica tramite la porta USB-C. Nel complesso un dispositivo decisamente semplice, ma che fa ciò che deve nel modo migliore in assoluto. La gamma Go di JBL è ormai uno delle più rappresentative mai realizzate dall’azienda e senza dubbio offre alcuni tra i migliori diffusori Bluetooth per rapporto qualità/prezzo.

Grazie ad uno sconto del 25% il piccolo speaker è disponibile su Amazon a soli 29,99 euro per la variante Blu.

Anker Soundcore 3

L’Anker Soundcore 3 è stata una delle rivelazioni dello scorso anno per un rapporto qualità/prezzo davvero incredibile. Si tratta di un diffusore dotato di 2 driver da 8 Watt l’uno in titanio puro. Questo fornisce non solo un suono stereo reale, ma il titanio rende gli altoparlanti più rigidi in grado di riprodurre frequenze fino a 40kHz. Presente la tecnologia BassUp per bassi ancora più potenti anche a bassi volumi. Presente la certificazione IPX7 grazie al case esterno impermeabile che preserva la componentistica interna da acqua e polvere. Molto comoda la tecnologia PartyCast che consente di collegare simultaneamente oltre 100 dispositivi. Incredibile la batteria in grado di fornire fino a 24 ore di autonomia anche in questo caso ricaricabile tramite USB Type-C. Le dimensioni sono piuttosto compatte e le forme molto morbide che rendono il diffusore elegante e minimale, bello anche da vedere. La soluzione di Anker si classifica come uno dei migliori diffusori Bluetooth soprattutto per una versatilità impareggiabile, oltre che per una qualità decisamente di alto livello.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 40%, l’Anker Soundcore 3 può essere acquistato a soli 41,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 28 euro sul prezzo di listino.

Divoom Timebox Evo

Il Timebox Evo di Divoom è uno degli speaker più interessanti del mercato, unico nel suo genere. La particolarità di questo speaker risiede nel suo enorme display Pixel Art che occupa l’intera parete frontale. La presenza di uno schermo apre naturalmente ad un ventaglio di funzionalità incredibile per uno speaker. L’applicazione dedicata, infatti, consente l’accesso a numerose funzionalità davvero comode. Un esempio è l’utilizzo dell’altoparlante come radio sveglia, impostando l’orario come schermata principale. I led che compongono i pixel sono rigorosamente RGB, consentendo di scegliere anche tra numerosi effetti davvero divertenti. Simpatica la modalità Real-time Drawing che consente di disegnare e personalizzare il display in tempo reale, sempre attraverso l’applicazione dedicata. Fantastiche le notifiche che mostrano icone, talvolta animate, per ogni applicazione come Whatsapp, chiamate, sms ed altro. Ottimo anche il microfono integrato che consente di utilizzare lo speaker come vivavoce con risultati davvero validi. È evidente che la proposta di Divoom non punti tutto solo sull’audio, quanto piuttosto sulla funzionalità e il divertimento, riuscendoci in maniera davvero egregia. Tuttavia, lo speaker da 6W mantiene comunque uno standard apprezzabile dal punto di vista della qualità sonora. Da non sottovalutare anche l’autonomia che garantisce diverse ore di ascolto con display attivo. Dal punto di vista funzionale e del divertimento, uno dei migliori (se non il migliore) diffusori Bluetooth attualmente in commercio.

Grazie ad uno sconto del 45%, il Divoom Timebox Evo può essere acquistato su Amazon a soli 49 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino e minimo storico.

Anker Soundcore Motion+

Con il Soundcore Motion+ entriamo nella fascia dei prodotti che oltre alla qualità puntano anche sulla potenza. Proprio per quanto riguarda la potenza, l’Anker Soundcore Motion+ offre ben 30 Watt RMS distribuiti su due tweeter, due woofer e due radiatori passivi che garantiscono bassi senza compromessi. La qualità è affidata ad un DSP con alimentatori dedicati per ogni driver attivo che ottengono la certificazione Hi-Res Audio. La gamma di frequenze, infatti, si estende tra i 50Hz e i 40kHz supportata da un crossover attivo per la massima precisione sonora. Non manca naturalmente la certificazione IPX7 che gli consente di essere utilizzato praticamente in qualsiasi ambiente. Ottima l’applicazione Soundcore che in questo caso fornisce un vero e proprio equalizzatore manuale per adattare il suono ad ogni tipo di musica. Presente anche la tecnologia esclusiva BassUp per bassi ancora più profondi con un miglioramento in tempo reale. Grazie al Bluetooth 5.0 il flusso è continuo e l’associazione immediata per un ascolto senza interruzioni, con la possibilità di collegare 2 speaker simultaneamente così da ottenere un favoloso effetto stereo. Ottima, come da tradizione, la batteria da ben 6700mAh che garantisce ben 12 ore di riproduzione. Si tratta di un dispositivo rivolto più che altro ai puristi del suono che, prima ancora del numero di funzioni, pretendono un suono ad alta fedeltà e preciso in ogni circostanza.

Grazie ad uno sconto del 36%, l’Anker Soundcore Motion+ può essere acquistato per soli 69,99 euro su Amazon per un risparmio di 40 euro sul prezzo di listino.

JBL Charge 5

Chiudiamo con un grande classico di JBL, uno dei prodotti più amati e che ancora oggi continua a riscuotere grande successo. Stiamo parlando del JBL Charge, in questo caso nella sua quinta incarnazione, che rappresenta un best buy di questo Black Friday. Il Charge 5 offre una potenza di ben 40W, in un formato nella pratica piuttosto compatto. Con questo speaker avrai accesso al JBL Pro Sound, il suono ad alta fedeltà firmato da JBL che offre una qualità senza rivali nella sua fascia di prezzo, con bassi decisamente profondi e alti cristallini. Stupefacente la batteria che non solo offre ben 20 ore di autonomia, ma consente di utilizzare lo speaker come power bank grazie alla porta USB sul retro. In questo modo, neanche lo smartphone scarico riuscirà ad interrompere la riproduzione musicale. Non manca la certificazione IP67 che consente di portarlo letteralmente ovunque, senza alcuna preoccupazione per acqua, polvere, sabbia o altro. Presente la funzione Party Boost che permette di collegare più dispositivi simultaneamente, in grado di generare un vero e proprio impianto Hi-Fi completamente wireless. In breve, un dispositivo capace di soddisfare qualsiasi esigenza, soprattutto qualitativa dal punto di vista sonoro. Tra i migliori diffusori Bluetooth sotto ogni punto di vista, dalla qualità costruttiva a quella sonora, passando per le funzionalità.

Grazie ad uno sconto del 30%, disponibile solo sulla variante camouflage, il JBL Charge 5 può essere acquistato su Amazon a soli 139,99 euro per un risparmio di circa 60 euro sul prezzo di listino.