Black Friday 2021: gli sconti IMPERDIBILI su OnePlus

Il Black Friday è ufficialmente iniziato su Amazon e quale occasione migliore di questa per acquistare uno smartphone? In promozione ce ne sono tantissimi, ma tra i tanti non possono non distinguersi quelli che appartengono a OnePlus. Questo marchio, infatti, regna padrone e se sei alla ricerca di un dispositivo che ti possa regalare un'esperienza premium con costi contenuti, beh non c'è che da scegliere quale sarà il modello fortunato!

Ovviamente ce n'è per tutte le tasche e gli smartphone possono essere acquistati con finanziamento a Tasso Zero così puoi anche optare di toglierti un sassolino più grosso dalla scarpa. Con le spedizioni veloci e gratuite non ti resta che cliccare su “acquista ora”.

OnePlus: i migliori smartphone in offerta al Black Friday 2021

Gli sconti più attesi dell'anno sono iniziati in anticipo. Se ti sei collegato su Amazon saprai bene che l'e-commerce ha iniziato già da tempo a fare promozioni, ma come queste che si stanno registrando nelle prime ore dell'evento puoi trovare pane per i tuoi denti. Come già ti ho anticipato, questa piccola guida ti illustrerà le migliori offerte che si stanno registrando sugli smartphone OnePlus. Iniziamo, che dici?

OnePlus Nord

I primi smartphone che ti presento appartengono alla linea NORD. Eccezionali e adatti ad ogni tasca sono gli smartphone che devi scegliere se a portata di mano desideri qualità, affidabilità e dei modelli che ti possano far fare di tutto e di più.

Infatti non solo supportano la connettività 5G ma posseggono un processore Qualcomm Snapdragon e un display AMOLED da 6,44 pollici a 90Hz che rendono l'utilizzo fluido e dinamico.

Li puoi acquistare in due versioni grazie ai ribassi del 25 e del 27%:

in colorazione Blu con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria a soli 365,99€ su Amazon.

in colorazione Onyx Gray con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria a soli 365,99€ su Amazon.

in colorazione Ash Gray con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria a soli 365,99€ su Amazon.

in colorazione Blue Marble con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria a soli 299,99€ su Amazon.

In colorazione Gray Onyx con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria a soli 299,99€ su Amazon.

OnePlus 8, 8 Pro e 8T

Le promozioni più interessanti, poi, si registrano sui modelli appartenenti all'ottava serie. In particolar modo qui ne puoi distinguere tre varianti diverse.

Partendo da quella “base” ossia da OnePlus 8, questo smartphone ti mette a disposizione un display Ultra Fluido ovviamente AMOLED da 6,55 pollici. Il massimo dell'esperienza la ottieni grazie al processore Qualcomm Snapdragon 865 che supporta finanche il 5G quindi non importi limiti. A tua disposizione trovi altresì 8G di RAM e 128 GB di memoria.

Senza ombra di dubbio è uno smartphone con un'autonomia elevata ottima se stai spesso fuori casa. In più non manca all'appello una tripla fotocamera.

Questo modello lo acquisti in colorazione Nera a soli 399,99€ su Amazon grazie al ribasso del 13%.

OnePlus 8T, invece, è lo smartphone su cui devi puntare se sei alla ricerca di un prodotto con cui creare contenuti digitali. Come mai? Perché all'occorrenza hai sempre un display AMOLED da 6,55 pollici ma il refresh rate è fissato a 120 Hz e a tua disposizione hai una Quad Camera posteriore che è davvero fenomenale.

Questo smartphone lo acquisti con il ribasso del 33%:

in colorazione Lunar Silver con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria a soli 399,99€ su Amazon;

in colorazione Aquamarine Green con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria a soli 399,99€ su Amazon.

Per concludere, OnePlus 8 Pro è proprio la créme de la créme con il suo display 3D Fluid AMOLED da 6,78 pollici e refresh rate da 120Hz, la possibilità di inserire fino a due SIM al suo interno e una fotocamera quadrupla che eccelle sia in scatti fotografici che nella registrazione video. Senza ombra di dubbio è il top di gamma a cui devi puntare se hai un budget più elevato.

Questo smartphone lo acquisti con il ribasso del 39%:

in colorazione Blu Oltremare con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria a soli 619,99€ su Amazon;

in colorazione Glacial Green con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria a soli 619,99€ su Amazon.

Ps: Tutti gli smartphone che ti ho presentato integrano al loro interno Amazon Alexa che ti fa utilizzare svariate funzioni senza la necessità delle mani. I prezzi e le disponibilità sono limitate all'evento Black Friday 2021.