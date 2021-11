Black Friday 2021, cuffie Razer da gaming in SUPER SCONTO (-61%)

Entriamo nel vivo delle straordinarie offerte disponibili con il Black Friday 2021! Le cuffie da gaming Razer Kraken X, in questa specifica fascia di mercato, rappresentano uno dei prodotti più consigliati per chi ricerca un'esperienza d'ascolto ricca e soddisfacente.

Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 61%, pagherai appena 23,39 euro con un risparmio di quasi 37 euro.

Cuffie da gaming Razer Kraken X al minimo storico durante il Black Friday 2021

Ultra leggere, con un peso di appena 250 g, dotate di audio surround 7.1 immersivo: mettiti comodo e goditi al meglio le tue lunghe sessioni di gaming.

Il microfono flessibile utilizza uno schema cardioide che registra il suono proveniente dalla zona attorno alla tua bocca. Ciò aiuta a catturare la voce con chiarezza e ad eliminare il rumore di fondo. Grazie al software audio surround 7.1, che ti consente di usufruire di un audio posizionale preciso mentre giochi, sarai in grado di cogliere la direzione da cui proviene l'azione, per essere pronto a lanciarti in uno scontro a fuoco.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello le tue cuffie da gaming Razer Kraken X: oltre ad un notevole risparmio di spesa grazie al Black Friday 2021 su Amazon, le riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.