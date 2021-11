Black Friday 2021 Amazon: ESPLOSI gli sconti sui migliori Xiaomi

Durante la settimana del Black Friday 2021 su Amazon il momento è perfetto per compare il tuo nuovo smartphone Xiaomi. POCO X3 Pro, POCO F3 e Xiaomi 11T 5G sono in sconto a prezzo spettacolare. Scegli il tuo preferito e accaparratelo subito: le scorte finiranno molto rapidamente.

Black Friday 2021 su Amazon: smartphone Xiaomi in gran sconto

Il primo è senz'altro lui, il collaudatissimo POCO X3 Pro, che mette d'accordo prezzo e prestazioni in modo eccezionale. Un vero e proprio smartphone top di gamma, con a bordo il potente processore Qualcomm Snapdragon 860, affiancato da 8GB di RAM e ben 256GB di storage interno. Batteria enorme, display con refresh rate da 120Hz e buon comparto fotografico. Cosa chiedere di più? Un mega sconto: portalo a casa a 199,90€ invece di 299,90€. Spedizioni rapide e gratis.

Il secondo modello è per chi chiedere ancora di più al suo smartphone top di gamma, ma strizza l'occhio al budget. Il potentissimo Xiaomi POCO F3 è dotato di pannello AMOLED con refresh rate da 120Hz e sotto la scocca vanta l'eccellente SoC Qualcomm Snapragon 870, con supporto al 5G. Anche per lui, 8GB di RAM e 256GB di storage interno e un'autonomia energetica di tutto rispetto. Uno smartphone spettacolare, che adesso porti a casa a 299,90€ invece di 399,90€. Spedizioni rapide e gratis.

Per finire c'è lui: Xiaomi 11T 5G, pensato per chi – oltre a un top di gamma – è anche alla ricerca di un camera phone. Non solo è dotato di tutto quello che serve per essere uno smartphone senza paragoni (quindi un ampio display AMOLED, un potente processore e una batteria enorme da 5000 mAh), ma è anche un eccezionale strumento per scattare fotografie. Sul posteriore, un comparto fotografico composto da 3 sensori con il principale da 108MP a cui ne è affiancato uno telemacro 2X e uno ultragrandangolare da 120 gradi. Un vero portento, in un guscio super elegante e curato in dettaglio: adesso lo porti a casa 499€ invece di 599€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Insomma, al Black Friday 2021 su Amazon puoi comprare il tuo smartphone Xiaomi top di gamma a partire da 199€ appena, ma solo se sarai rapidissimo: le scorte termineranno rapidamente!