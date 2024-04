iPhone 15 (128 GB): a soli 799€ è IMPERDIBILE

iPhone 15 è il miglior smartphone di Apple che voi possiate prendere oggi su Amazon; si tratta di un modello entry level della line-up dello scorso anno, dotato delle migliori tecnologie ad oggi esistenti in commercio, con un design minimal ed elegante e un’estetica degna di nota. La sua scheda tecnica all’avanguardia ve lo farà amare sin dalla prima accensione; si tiene bene in mano, anche perché è leggero ed è costruito con materiali pregiati, ha un pannello Retina OLED da 6,1 pollici, un processore di fascia altissima e una batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica. Grazie agli sconti folli di Amazon lo pagherete solo 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con un risparmio medio sul valore di listino pari al 18%.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

Il meraviglioso iPhone 15, nella sua configurazione da 128 GB e in colorazione rosa, ha uno street price di 799,00€; pensate che il valore di listino dovrebbe essere di 979,00€ quindi andrete a risparmiare quasi 200€ sul valore originale. Fra le altre cose poi, avrete accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche e potrete anche scegliere di farvi recapitare il prodotto a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Fate presto, dunque.

iPhone 15 è un telefono pazzesco, dotato di uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con luminosità di 2000 nit, Dynamic Island e cornici sottili al seguito. Il frame è in alluminio satinato e la back cover è in vetro e supporta la ricarica via cavo USB Type-C. Il comparto fotografico è composto da due ottiche di punta che realizzano clip in 4K HDR Dolby Vision e foto in altissima risoluzione, anche al buio. Il SoC interno è l’Apple Bionic A16. A 799,00€ è da comprare immediatamente.