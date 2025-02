Bing Maps segue Apple e Google: il Golfo del Messico diventa Golfo d'America

L’ordine esecutivo 14172 che Donald Trump ha firmato a gennaio scorso sta avendo l’effetto da lui sperato. Nelle ultime ore anche Bing Maps ha cambiato il nome del Golfo del Messico riportando sulle sue mappe Golfo d’America. Una notizia che sta facendo storcere il naso a molti utenti.

Addirittura, su X una persona tra quelle che non ha apprezzato questa ulteriore novità, come riportato dai colleghi di CNET, ha pubblicato un post con scritto: “Non mi fa piacere annunciare che Apple Maps e Bing Maps non sono superiori a Google“. Questa decisione sembra proprio non piacere a diversi.

La prima ad apportare questa modifica è stata Google Maps, esattamente il 10 febbraio. In un post l’azienda ha spiegato: “I nomi che vedi nell’app Maps si basano sulla posizione del tuo paese, che è determinata dalle informazioni del sistema operativo del tuo telefono (ad esempio, iOS e Android), tra cui la tua SIM, rete e impostazioni locali. Se stai usando Google Maps sul web, i nomi si basano sulla regione selezionata nelle impostazioni di ricerca o sulla posizione del tuo dispositivo, se non ne hai selezionata una”.

Bing Maps, il 12 febbraio, ha seguito Apple Maps che aveva sostituito Golfo del Messico con Golfo d’America l’11 febbraio, un giorno dopo rispetto a Google Maps. Questo a seguito dell’ordine esecutivo 14172 con il quale Donald Trump ordinava al Segretario degli Interni di “intraprendere tutte le azioni appropriate per rinominare in ‘Golfo d’America’ l’area […] precedentemente denominata Golfo del Messico”.

Bing Maps e il Golfo d’America: le dichiarazioni di Microsoft

Bing Maps ora riporterà Golfo d’America al posto di Golfo del Messico. La decisione è avvenuta un giorno dopo ad Apple Maps e due giorni dopo a Google Maps. Al momento Apple non ha rilasciato dichiarazioni in merito, mentre Google Maps ha spiegato di aver cominciato ad apportare le modifiche per riflettere l’aggiornamento del Geographic Names Information System.

Simile la dichiarazione di un portavoce di Microsoft che ha detto: “Ci impegniamo a fornire agli utenti informazioni accurate e aggiornate. In conformità con le politiche di prodotto stabilite, stiamo aggiornando Bing Maps per riflettere la nomenclatura del Geographic Names Information System negli Stati Uniti, che include la modifica del Golfo del Messico nel Golfo d’America negli Stati Uniti”.

Al momento, gli utenti italiani vedono ancora Golfo del Messico e non Golfo d’America su Bing Maps. Probabilmente, la modifica al momento è stata apportata solo per gli utenti degli Stati Uniti d’America.