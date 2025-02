Ora su Google Maps il Golfo del Messico non c'è più

Adesso è ufficiale. Seguendo la modifica del Geographic Names Information System (GNIS), Google Maps ha aggiornato “Golfo del Messico” a “Golfo d’America“. Una notizia che sta generando parecchie polemiche sul caso. Fu proprio Donald Trump ad affermare la volontà di cambiare questa denominazione, oltre a voler “conquistare” Canada, Groenlandia e Striscia di Gaza.

“Come abbiamo annunciato due settimane fa e coerentemente con le nostre pratiche di lunga data, abbiamo iniziato a implementare modifiche per riflettere questo aggiornamento”, ha spiegato in un comunicato ufficiale il colosso di Mountain View, che gestisce l’app di navigazione più usata al mondo. Non sappiamo cosa succederà dopo questa modifica, ma al momento molti non sono soddisfatti di quanto deciso.

Ci sono però delle differenze nell’utilizzo a seconda dell’area geografica di utilizzo. Infatti, come ha spiegato Big G nel suo comunicato ufficiale, le persone che usano Google Maps negli Stati Uniti vedranno “Golfo d’America“. Invece, le persone che useranno l’app in Messico continueranno a vedere “Golfo del Messico“. Infine, tutte le altre persone vedranno entrambi i nomi.

Google Maps si aggiorna e cancella Golfo del Messico

Google Maps si è quindi aggiornato ufficialmente secondo la volontà di Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, sostituendo a “Golfo del Messico” l’identificativo “Golfo d’America“. La modifica è ora ufficiale e visibile a tutti gli utenti che d’ora in poi utilizzeranno l’app dagli Stati Uniti d’America.

Nello specifico, il nome che si vedrà nell’app di navigazione dipenderà dalla posizione del paese dell’utente, determinata dalle informazioni fornite dal sistema operativo del telefono (iOS e Android), tra cui anche la SIM, la rete e le impostazioni locali.

Invece, utilizzando Google Maps da web, i nomi “Golfo del Messico”, “Golfo d’America” o “Golfo del Messico (Golfo d’America)”, si baseranno sulla regione selezionata nelle impostazioni di ricerca o sulla posizione del dispositivo, dal quale l’utente sta navigando online, se non ne è stata selezionata una specifica.