Anche su Apple Maps Golfo del Messico diventa Golfo d'America

Probabilmente Donald Trump sarà soddisfatto nel vedere che con una certa celerità le Big Tech stanno mettendo in atto le sue volontà. Infatti, dopo Google Maps, anche Apple Maps ha rinominato il Golfo del Messico in Golfo d’America. La notizia è stata riportata ieri, martedì 11 febbraio 2025.

Bloomberg ha riferito che questa modifica, attualmente visibile solo agli utenti americani, sarà presto apportata a livello globale per tutti gli utenti. Una notizia che sta generando parecchie critiche e polemiche. Questo a seguito dell’ordine esecutivo firmato dal nuovo presidente che ne chiedeva il cambio nome nel database federale, questa settimana nel Geographic Names Information System.

Nell’ordine esecutivo 14172 Donald Trump ordinava al Segretario degli Interni di “intraprendere tutte le azioni appropriate per rinominare in “Golfo d’America” l’area della piattaforma continentale degli Stati Uniti delimitata a nord-est, nord e nord-ovest dagli Stati del Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida e che si estende fino al confine marittimo con Messico e Cuba nell’area precedentemente denominata Golfo del Messico”.

Diversamente da Apple Maps, Google Maps mostrerà Golfo del Messico agli utenti in Messico, Golfo d’America agli utenti negli Stati Uniti d’America e Golfo del Messico (Golfo d’America) agli utenti nel resto del mondo. Questa modifica ha anticipato quella di Google Calendar in merito all’eliminazione di alcuni eventi.

Apple Maps sceglie Golfo d’America al posto di Golfo del Messico

Proprio come Google, anche Apple Maps ha sostituito Golfo d’America al precedente nome Golfo del Messico. L’iniziativa sembra che sarà definiva per tutti gli utenti, senza distinzioni in base al Paese dal quale si utilizza l’applicazione di navigazione. Anche questa decisione si allinea alle tante modifiche che le grandi aziende tecnologiche stanno apportando per conformarsi alla nuova amministrazione trumpiana.

Al momento Apple non ha fornito dichiarazioni ufficiali in merito alla sostituzione del nome e nemmeno ha pubblicato comunicati stampa per avvisare gli utenti in merito alla modifica. Nel frattempo, Donald Trump ha assegnato al 9 febbraio il Gulf of America Day.

In merito a questa decisione, il presidente americano ha dichiarato: “Mentre la mia Amministrazione ripristina l’orgoglio americano nella storia della grandezza americana, è appropriato che la nostra grande Nazione si riunisca e commemori questa importante occasione e il cambio di nome del Golfo d’America“.