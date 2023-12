Bilancia Digitale 13 parametri: ci sali sopra e SAI TUTTO (offerta)

Una bilancia digitale di cui non fare a meno. Per una volta nella tua vita sali sopra e il numero che vedi non ti spaventa perché ha un significato e tu lo conosci. Invece di pensare che nel tuo corpo sia solo la massa grassa a cambiare e fluttuare, ora hai un esame approfondito di come sei fatto.

Non perdere l’occasione di averla nel tuo bagno. Collegati su Amazon dove lo sconto è piccolo ma ti strizza l’occhio. Prezzo finale di soli 21,84€, ti basta un click in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Bilancia digitale, il massimo della comodità in casa

Invece di farti del terrorismo psicologico ogni mattina salendo sulla bilancia, porta a casa questo prodotto che ti aiuta a capire come sei fatto. La bilancia digitale in questione è un vero e proprio gioiellino che non te ne fa perdere una. Pensa che al suo interno hai dei sensori specifici per rilevare tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Semplicissima da utilizzare, se la vuoi sfruttare nel più classico dei modi ci devi salire semplicemente sopra. Se invece vuoi conoscere tutte le altre informazioni, collegala al tuo smartphone mediante l’apposita applicazione e crea il tuo diario personale.

In modo specifico, ci sono 13 parametri da consultare come peso, BMI, acqua, età metabolica, BMR, grasso corporeo, grasso viscerale, e così via. Non ti preoccupare perché è possibile creare fino a 24 utenti così tutta la famiglia può avere il proprio profilo personale.

Non perdere più il sorriso e inizia a conoscere il tuo corpo. Collegati su Amazon dove puoi acquistare la tua bilancia digitale a soli 21€ in promozione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.