Bicicletta elettrica da trekking Engwe L20 SE in sconto di 100€

Fare attività all’aperto è un’avventura davvero incredibile, specie se consideri che stanno finalmente arrivando le belle giornate e che la primavera porterà weekend luminosi ed estremamente lunghi. Per questo, se vuoi avvantaggiarti e portare a casa una bicicletta perfetta per il trekking, finché ci sono ancora degli sconti imperdibili su BestBuyGear, dovresti aggiungere al carrello subito il modello elettrico Engwe L20 SE in sconto di ben 100€ sullo shop. Per pochissimo, infatti, avrai l’occasione di portare a casa questo top di gamma pieghevole e super performante ad appena 999,00€ invece di 899,00€.

Perfetta per il trekking: modello Engwe L20 SE

Ti spieghiamo nel dettaglio perché si tratta di un prodotto davvero imperdibile, specie a questo prezzo. La bicicletta elettrica da trekking Engwe L20 SE offre un’esperienza di guida impeccabile grazie alla sua combinazione di prestazioni, comfort e stile distintivo! Il telaio in alluminio è progettato per offrire un articolo facile da gestire e piagne ma anche estremamente comodo, disponibile in 3 eleganti opzioni di colore che consentono di esprimere il tuo stile, anche mentre stai percorrendo le strade.

Equipaggiata con un motore brushless da 250 W, la L20 SE offre una potenza sufficiente per raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Il motore del mozzo posteriore, inoltre, è silenzioso ed estremamente reattivo, garantendo una guida fluida e confortevole su una varietà di terreni, con una capacità di salita che affronta senza sforzo le strade urbane più impegnative!

Non da meno, essendo un prodotto che è pensato per essere utilizzato a lungo, la bicicletta è alimentata da una batteria rimovibile da 36 V, integrata in modo elegante nel telaio e dotata di una chiave di blocco per garantire la sicurezza durante la guida.! La batteria offre un’eccezionale autonomia in modalità assistita, con una singola carica infatti consente di percorrere fino a 115 km, dunque l’ideale per le lunghe escursioni o per l’uso quotidiano in città. Acquistala ad appena 999,00€ invece di 899,00€ e goditi la primavera all’insegna dell’avventura!