Set LEGO Animal Crossing a un prezzo FOLLE (-18%)

Sei un grande fan della LEGO e soprattutto di Animal Crossing, uno dei titoli più deliziosi e unici del parterre Nintendo switch? In tal caso non puoi farti scappare la super offerta del 18% disponibile sul set LEGO Animal Crossing, disponibile solo per poco! Si tratta della bellissima edizione Bottega di Nook e casa di Grinfia, acquistabile a soli 61,74€ invece di 74,99€.

Bellissimo set LEGO Animal Crossing edizione Bottega di Nook e casa di Grinfia,

Benvenuto nel magico mondo LEGO, dove la creatività incontra l’avventura in un mix esplosivo di mattoncini colorati e personaggi iconici! Ti presentiamo il fantastico set LEGO Animal Crossing Bottega di Nook e casa di Grinfia, un vero e proprio viaggio nel cuore di uno dei giochi più amati di sempre.

Entra nel villaggio di Animal Crossing con questo set unico nel suo genere, dove potrai rivivere le avventure di Tom Nook, Timmy, Tommy e l’adorabile Grinfia in un’incredibile bottega piena di sorprese e una casa accogliente che trasuda fascino e calore.

Scopri la bottega di Nook, con il suo bancone cassa e gli scaffali pieni di tesori e oggetti misteriosi, e immergiti nell’atmosfera accogliente della casa di Grinfia, con i suoi tetti colorati e le finestre decorate che sembrano provenire direttamente dal mondo di Animal Crossing.

Questo set LEGO include quattro mini personaggi che daranno vita alle tue avventure: il carismatico Tom Nook, i simpatici assistenti di bottega Timmy e Tommy e, naturalmente, l’adorabile Grinfia, l’animale che tutti amano nel villaggio.

Grazie alla sua fedeltà nei dettagli e nella sua estrema versailità, potrai creare infinite combinazioni e personalizzare il tuo villaggio di Animal Crossing come preferisci. Porta subito a casa il super ampio set LEGO Animal Crossing in sconto del 18% su Amazon, ma solo per i più fortunati!