Bialetti Gioia: tanto Design per la macchinetta con caffè come al bar

Piccola, di design e soprattutto con la forza di fare un caffè come al bar. La Bialetti Gioia avrà dimensioni ristrette ma no scherza con la qualità: mettila in cucina o in ufficio in bella mostra perché è bellissima a vedersi. Funziona con le capsule del marchio e strizza l’occhio all’ambiente visto che oltre ad essere realizzata con materiali riciclati, al suo interno ha l’apricapsule per riciclare quelle usate in un battibaleno. Puoi acquistarla subito a 69,99€ su Amazon approfittando dello sconto del 16%, non perdere questa occasione.

Bialetti Gioia, perché scegliere questa macchinetta?

Ha un design che è stato curato nei minimi dettagli per farti mettere in cucina un gioiellino sotto tutti i punti di vista. Questa tonalità tortora e neutra si adatta facilmente a qualunque contesto mentre le sue dimensioni compatte ti permettono di sistemarla un po’ ovunque in casa.

Funziona con le capsule Bialetti, le quali sono realizzate in alluminio e preservano l’aroma e il gusto alla perfezione. Ogni volta che preparerai la tua tazzina, godrai di un’esperienza integrale da bar senza sé e senza ma. A tal proposito ti faccio sapere che, in confezione, ti viene fornito l’apricapsule originale del brand con cui puoi riciclare quelle esauste in un solo passaggio.

Con un serbatoio da 0,5L e un raccogli capsule interno, questa macchinetta si scalda in meno di 2 minuti e ti permette di scegliere tra due tipologie di erogazione: lunga o corta a seconda dei tuoi gusti. La pompa da 20 bar crea una crema eccezionale e da leccarsi i baffi.

A soli 69,99€ su Amazon, la Bialetti Gioia è la macchinetta da acquistare senza pensieri. Perfetta sia in casa che in ufficio, ora che è in promozione con uno sconto del 16% aggiungila al tuo carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia.