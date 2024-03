Bialetti Gioia: macchinetta del caffè con apricapsule in OFFERTA Amazon (-25%)

È una scelta conveniente ed ecologica questa macchinetta del caffè Bialetti Gioia oggi in offerta su Amazon. Prima di tutto perché puoi acquistarla al prezzo conveniente di 59,99 euro invece di 79,90. Poi perché la confezione include un pratico sistema apricapsule che ti permette di riciclarle nel modo corretto.

Macchina del caffè Bialetti Gioia: pratica ed ecologica

La Bialetti Gioia è una macchinetta del caffè contraddistinta da un design super compatto ed è realizzata al 50% da plastica riciclata, confermando quanto sia un prodotto che rispetti l’ambiente. Grazie alla sua pompa da 20 bar e al sistema Thermoblock, la Gioia offre un espresso cremoso e omogeneo, proprio come al bar. Con il doppio tasto di erogazione, puoi facilmente dosare il caffè secondo le tue preferenze, assicurandoti sempre la perfetta tazzina di caffè.

Nonostante sia molto compatta, il serbatoio da mezzo litro è capiente per diverse tazzine di caffè e il pratico cassettino può contenere fino a 8 capsule usate.

Come ti dicevamo in apertura, all’interno della confezione troverai anche l’esclusivo apricapsule Bialetti: realizzato in legno naturale, ti permette di separare l’alluminio dal caffè per un corretto smaltimento delle capsule.

Una macchinetta che insomma ti permette di avere un ottimo caffè e al contempo fare una scelta ecologica. Acquistala adesso a soli 59,99 euro invece di 79,90.