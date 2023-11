Beats Studio Pro, cuffie Bluetooth dall'audio SPAZIALE (-25%)

Un paio di Cuffie Bluetooth che sono di prima qualità. Se vuoi investire su un headset del genere con Beats Studio Pro non puoi sbagliare, dopotutto te lo dice il nome stesso che sono di gradino superiore. Comode, con audio spaziale e tante tecnologie.

Visto il Black Friday su Amazon approfittane. Con sconto del 25% le porti a casa a soli 299,99€. Un prezzo elevato ma giustificato da ciò che ti mettono a portata di orecchie. Collegati al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Beats Studio Pro, le cuffie Bluetooth che fanno la differenza

Belle, robuste e realizzate con materiali di elevata qualità. Tutto quello che riguarda le Beats Studio Pro sembra essere di un livello superiore al resto ed il motivo è semplicissimo: sono state create per offrire soltanto l’esperienza più elevata.

Pensa che l’audio spaziale è una chicca di cui non potrai più fare a meno. È dinamico perché in base a come orienti la testa, le Beats individuano il movimento e regolano l’esperienza di conseguenza. Driver audio per musica che non ha distorsioni ma risulta equilibrata e senza fare a meno di bassi potenti.

Naturalmente trovi anche la cancellazione del rumore per poter avere un ascolto puro dei contenuti. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, hai fino a 40 ore di utilizzo. Se vai di fretta puoi sempre usare la ricarica FUEL che ti offre 4 ore aggiuntive in meno di 10 minuti.

Compatibili con Android e Apple non hanno limiti. Se desideri un paio di cuffie Bluetooth di prima qualità, scegli queste.

Non perdere l’occasione legata al Black Friday su Amazon ma collegati al volo e acquista le Beats Studio Pro a soli 299€.

