Beats Studio Buds: ecco perché dovete aggiornarle subito

Le Beats Studio Buds hanno appena ricevuto un nuovo aggiornamento del software: arriva il pop-up della batteria, l'associazione iCloud istantanea e molto altro ancora. Scopriamo tutte le novità dell'update in questione.

Apple ha rilasciato oggi un aggiornamento del firmware per i Beats Studio Buds e ora scopriamo quali sono le diverse nuove funzionalità che sono state aggiunte agli auricolari con cancellazione del rumore da soli 150€: segnaliamo l'accoppiamento istantaneo, un accesso più semplice allo stato della batteria e un maggiore controllo sul volume.

Dopo aver installato il nuovo firmware, i possessori degli auricolari Beats hanno ottenuto l'accesso rapido all'accoppiamento istantaneo con tutti i dispositivi della mela legati all'account iCloud di un utente. Su Mac, iPhone, iPad, Apple Watch e TV, ora è possibile eseguire l'associazione con un solo tocco.

Quando tenete la custodia delle Beats Studio Buds vicino a un ‌iPhone‌, ora arriva un pop-up della batteria che mostra l'autonomia attuale della batteria sia degli auricolari che della custodia direttamente sulla schermata Home, in modo simile a come avviene per gli AirPods.

L'OEM di Cupertin ha anche aggiunto una nuova opzione di personalizzazione del volume per il pulsante “b” sulle Studio Buds. Può essere configurato per controllare il volume su/giù utilizzando il menu Bluetooth iOS o l'app Beats per dispositivi Android.

Oltre a queste modifiche, questa settimana la società ha rilasciato in Italia le Beats Fit Pro; sono delle cuffiette Bluetooth per sportivi che costano 229,90€. Se siete indecisi su quale modello comprare, qui abbiamo fatto una disamina. Dateci un'occhiata.