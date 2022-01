iCloud Private Relay è ancora disponibile in iOS 15.2

Apple ha affermato che in iOS 15.2 è ancora presente iCloud Private Relay, poiché ha dichiarato che non sono state apportate modifiche nel nuovo update rilasciato pochi giorni fa.

Alcuni utenti di iPhone questa settimana hanno notato che iCloud Private Relay ha improvvisamente smesso di funzionare con le loro connessioni cellulari. Il provider T-Mobile ha suggerito per la prima volta che i dispositivi interessati eseguissero iOS 15.2, ma mercoledì il colosso di Tim Cook ha affermato che non sono state apportate modifiche a Private Relay in iOS 15.2.

In una dichiarazione a 9to5Mac, la mela ha dichiarato che nessuno dei suoi vettori partner ha bloccato iCloud Private Relay e che nulla è cambiato in iOS 15.2.1 per impedire alla funzione di funzionare con alcuni gestori.

iCloud Private Relay è un innovativo servizio di privacy su Internet che consente alle persone aventi un abbonamento iCloud+ di connettersi a Internet e navigare con Safari in modo più sicuro e privato.

Abbiamo lanciato Private Relay in versione beta ed è disponibile nella maggior parte dei paesi del mondo. Nessun vettore partner ha impedito ai propri utenti di sfruttare Private Relay. Non sono state apportate modifiche a iCloud Private Relay in iOS 15.2 che avrebbero disattivato la funzione. Gli utenti sono incoraggiati a controllare le loro Impostazioni per vedere se Private Relay è abilitato sul proprio dispositivo o per una rete specifica.

T-Mobile ha anche inviato una dichiarazione a 9to5Mac sulla situazione. Questa volta, l'operatore statunitense afferma che le persone potrebbero visualizzare il messaggio di errore se in precedenza hanno disabilitato l'opzione “Limita monitoraggio indirizzo IP” nelle impostazioni dei dati cellulari.

Come abilitare l'inoltro privato di iCloud

iCloud Private Relay fa parte di iCloud+, ovvero il piano di abbonamento a pagamento del servizio cloud proprietario. Private Relay funziona in modo simile a una VPN, poiché nasconde l'indirizzo IP dell'utilizzatore per impedire ai siti Web di tracciarlo.

Se siete abbonati iCloud+, potrete abilitare l'inoltro privato andando su Impostazioni iCloud sul vostro dispositivo iOS o Mac. Tuttavia, se visualizzate un messaggio di errore che dice che il vostro operatore telefonico non supporta l'inoltro privato, controllate le opzioni dei dati cellulare nelle impostazioni sul vostro iPhone. Assicuratevi che l'opzione “Limita monitoraggio indirizzo IP” sia abilitata.

Tieni presente che gli utenti che passano frequentemente da una rete all'altra devono abilitare l'opzione £Limita rilevamento indirizzo IP£ per ciascuna rete.

Infine, segnaliamo che iCloud Private Relay è una funzionalità beta che potrebbe causare rallentamenti e incompatibilità con alcuni siti Web.