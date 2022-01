Beats Fit Pro contro AirPods Pro: quale conviene acquistare?

Finalmente Apple ha rilasciato anche in Italia (e nelle altre parti del mondo) i suoi auricolari TWS Fit Pro by Beats. Vediamo quali sono le differenze con gli AirPods Pro e quali conviene acquistare.

Beats Fit Pro: ufficiali anche in Italia

Se state guardando un set di AirPods ma siete in dubbio sulla vestibilità degli in-ear, non dimenticate che esistono gli auricolari Beats Fit Pro. Hanno molti degli stessi vantaggi che troviamo nel modello Pro delle cuffiette di Apple, tra cui l'ANC e l'audio spaziale, ma offrono un design più confortevole e pensate per gli fa sport. Inoltre, la soluzione proprietaria della mela costa 279,99€ di listino (ma la portate a casa a 219€ su Amazon), mentre i nuovi Beats costano 229,95€.

Quali sono le differenze?

Gli auricolari wireless Beats Fit Pro hanno ottenuto un eccellente punteggio nelle recensioni dei media internazionali per per via delle solide prestazioni. Sul fronte del comfort, la punta “fit wing” si adatta a qualsiasi tipologia di orecchio, mantenendo al contempo le gemme salde in posizione. L'azienda offre anche pulsanti fisici per rispondere alle chiamate, controllare il volume, riprodurre/mettere in pausa la musica e saltare i brani. Le AirPods Pro invece, non hanno tasti fisici.

La qualità del suono è “bilanciata e potente” con bassi potenti come ci si aspetta da un prodotto Beats, ma vi è anche una grande nitidezza. Le Fit pro supportano l'audio spaziale di Apple, dando agli utenti la possibilità di ascoltare i contenuti Dolby Atmos Music su Apple Music o TV/film su Apple TV. Supportano anche l'equalizzazione adattiva che regola le frequenze di gamma bassa e media a seconda del suono ambientale per mantenere costante la qualità dell'audio. L'ANC è alimentato dal chip H1 di Apple e fa un ottimo lavoro nel bloccare le distrazioni quando si ha bisogno.

Il prezzo normale di 229€ è piuttosto alto e non sono appena preordinabili sul sito ufficiale, quindi vi consigliamo di tenere d'occhio Amazon. Non appena saranno disponibili ve lo comunicheremo.