Stando alle dichiarazioni di Tom Handerson, Battlefield 6 arriverà soltanto per PC e console di nuova generazione, lasciando a bocca asciutta gli utenti PlayStation 4 e Xbox One. Il noto leaker ha rivelato di non aver ancora sentito parlare di una versione dedicata alla scorsa generazione, sebbene il nuovo capitolo della celebre saga sia atteso entro fine anno.

Di recente si è parlato – nel podcast Xbox Era – della possibilità per Microsoft di includere Battlefield 6 nel servizio Xbox Game Pass fin dal day one. Questo consentirebbe al gioco sviluppato da DICE di affacciarsi fin da subito ad una folta community di giocatori, per compensare l’abbandono di piattaforme ancora così popolate come PS4 e Xbox One. Specifichiamo che – per adesso – si tratta di mere speculazioni, non è arrivata alcuna conferma o smentita da parte di DICE ed Electronic Arts.

Se le idee degli insider dovessero rivelarsi corrette, molti giocatori amanti del celebre FPS competitivo potrebbero decidere di correre ai ripari acquistando una PlayStation 5 o un Xbox Series X|S, nella speranza che entro fine anno la disponibilità delle console next gen raggiunga una situazione di normalità.

Ricordiamo che sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di Playstation 5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale telegram delle offerte, per restare aggiornati su sconti e promozioni in ambito tecnologico.

Videogames