Battlefield 3, un'università ha ancora il poster pubblicitario esposto

In attesa di provare la beta del nuovo Battlefield 2042, in giro per il mondo c'è ancora tanta nostalgia per il terzo capitolo, considerato da molti giocatori il miglior BF mai creato. Tramite un post su Reddit, l'utente u/helicovski ha segnalato la presenza di un cartellone pubblicitario di Battlefield 3 tra i corridoi della sua università.

L'ottimo FPS competitivo è uscito il 25 ottobre 2011 su PC, Xbox 360 e PlayStation 3, nonostante siano passati ben 10 anni il gioco sembra ancora vivo e vegeto nel cuore di moltissimi appassionati.

Il post ha riscontrato un enorme successo, con oltre 5000 upvote e tantissime ricondivisioni, leggendo tra i commenti si scopre che questo poster si trova in un edificio della Universidad de Cordoba, in Spagna. Un utente ha chiesto al creatore del post se fosse possibile togliere il cartello dalle mani dell'università, che da un momento all'altro potrebbe decidere di buttare via lo storico cimelio.

Fin dai tempi di Battlefield 3, il franchise FPS di DICE è in aperta competizione con la serie Call of Duty, anche per quest'anno si prevede una sfida all'ultimo proiettile. Battlefield 2042 – reduce da un recente ed inaspettato rinvio – è atteso in uscita il prossimo 19 novembre per PC, Xbox e PlayStation. La fase beta si svolgerà dal 6 al 10 ottobre, con accesso anticipato a chi preordina il gioco e agli abbonati a EA Play o Xbox Game Pass.