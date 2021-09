Si parla da giorni del possibile rinvio di Battlefield 2042, i rumor si sono rivelati corretti e ieri sera EA e DICE hanno annunciato il rinvio del nuovo FPS. Battlefield non uscirà più ad ottobre, la data d'uscita slitta di circa un mese e viene fissata al prossimo 19 novembre 2021.

Molti giocatori avevano paura che il titolo venisse posticipato al 2022, ma per fortuna il ritardo sulla tabella di marcia è solo di poche settimane. È lecito aspettarsi che anche le date delle beta subiscano variazioni, ma attendiamo comunicazioni ufficiali da parte dello sviluppatore.

Il rinvio di BF 2042 – preannunciato da Jeff Grubb e altri leaker – annulla il vantaggio cronologico sul nuovo Call of Duty: Vanguard, vero grande competitor della serie sviluppata da DICE. Il day-one del nuovo COD è fissato al 5 novembre, oltre 2 settimane prima rispetto alla nuova data di lancio di Battlefield.

Ecco le parole con le quali DICE ha comunicato la scelta di posticipare l'attesissimo sparatutto multiplayer:

“Costruire la prossima generazione di Battlefield durante una pandemia globale ha creato sfide inaspettate per i nostri team di sviluppo. Data la grandezza del gioco, abbiamo sperato che il nostro team potesse tronare a lavorare in studio in prossimita del lancio. Con le condizioni attuali – che non permettono che questo accada in sicurezza – e con il duro lavoro che i team stanno portando avanti da casa, creadiamo sia importante prenderci del tempo extra per consegnare ai giocatori una visione completa su Battlefield 2042.”