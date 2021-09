Battlefield 2042 Beta, dimensioni del download su PS5

Come di consueto, PlayStation Game Size ci svela in anticipo le dimensioni in GB dei giochi in uscita. Oggi tocca alla beta di Battlefiend 2042, disponibile su PlayStation, Xbox e PC dal 6 al 10 ottobre.

In particolare il post su Twitter riguarda la versione PS5 del nuovo Battlefield 2042, il peso del download è di 16.861 GB, esclusi eventuali aggiornamenti dell'ultimo momento. Ovviamente questa non sarà la dimensione effettiva del gioco in versione completa, è lecito aspettarsi molti più giga da scaricare al day-one, che ricordiamo essere stato recentemente posticipato al 19 novembre 2021.

I primi 2 giorni di beta (6 e 7 ottobre) saranno riservati agli utenti che avranno preordinato il gioco, in alternativa è possibile accedere in anticipo al gioco anche abbonandosi al servizio EA Play o a Xbox Game Pass Ultimate. L'accesso anticipato varrà anche per la versione completa del nuovo FPS sviluppato da DICE, chi acquista le versioni Gold e Ultimate su PS4 e PS5 potrà scricare il gioco già dal 10 novembre.