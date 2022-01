Battlefield 2042, quando esce su Xbox Game Pass? Le ipotesi

Battlefield 2042 presto su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate? È una possibilità da non scartare, alla luce delle ultime notizie relative allo sparatutto multiplayer di EA e DICE.

Gli aggiornamenti arrivati in questi giorni certificano che il gioco sta affrontando un tasso di abbandono da parte dei giocatori talmente elevato che lo sviluppatore avrebbe addirittura deciso di smettere di prendere il conto.

I problemi riscontrati al lancio e una gestione delle modalità di gioco che non riescono a catturare gli appassionati stanno contribuendo al problema di popolarità di Battlefield 2042: l'inserimento su EA Play e Xbox Game Pass può supportare un rilancio? E quando potrebbe avvenire? Proviamo a fare delle ipotesi.

Battlefield 2042 su EA Play e Xbox Game Pass: una possibilità concreta?

Le politiche di Electronic Arts riguardo l'inserimento dei suoi nuovi giochi su EA Play sono state finora piuttosto chiare: dopo sei mesi dal lancio, è possibile aspettarsi che un titolo entri a far parte del catalogo del servizio che, ricordiamo, è incluso senza alcun costo aggiuntivo in Xbox Game Pass Ultimate.

Lo ha dimostrato di recente Mass Effect Legendary Edition, da poco pubblicato su Game Pass, a distanza di circa sei mesi dal lancio sul mercato.

Il servizio di casa Microsoft si è dimostrato nell'ultimo anno un trampolino di lancio o un'ancora di salvezza per diversi giochi online: basti pensare all'inserimento al D1 di Back 4 Blood, che ha beneficiato tantissimo dell'ondata di giocatori arrivata dal Game Pass, superando persino le aspettative dello sviluppatore.

Un successo, quello della piattaforma di Redmond, che non ha lasciato indifferente nemmeno Ubisoft, che ha annunciato con l'inizio dell'anno una decisione clamorosa: includere Rainbow Six Extraction, nuovo capitolo della serie, già al Day One su Xbox Game Pass.

La speranza è ovviamente quella di sfruttare il gran numero di abbonati al servizio per avere una partenza forte, una base da cui partire per costruire poi il supporto post-lancio del gioco.

Siamo sicuri quindi che in qualche modo EA stia pensando a questa possibilità: inserire Battlefield 2042 su EA Play e Xbox Game Pass nel tentativo di rilanciare un gioco finora poco fortunato.

Quando potrebbe accadere? Il lancio della prima stagione, che dovrebbe avvenire prima o comunque entro la primavera, potrebbe essere un buon viatico per combinare le due cose. Parlando di mesi specifici diciamo che marzo o aprile potrebbero essere dei seri candidati.

Sarà davvero così? Staremo a vedere: certo resta da capire come si comporterà il titolo nelle settimane a venire. Se le cose dovessero ulteriormente peggiorare l'ancora di salvezza chiamata Xbox Game Pass potrebbe allora diventare un'ipotesi più che concreta.