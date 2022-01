Rainbow Six Extraction: giocalo gratis al day one con Game Pass

È stato sicuramente l'annuncio che ha reso felici milioni di appassionati: Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sarà disponibile gratuitamente al Day One per tutti gli abbonati Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Questo significa che a partire dal 20 gennaio, data di uscita prevista per il gioco, se sei iscritto al servizio di casa Microsoft su Xbox One, Xbox Series X/S o PC potrai scaricare gratuitamente il titolo senza alcun costo aggiuntivo!

Rainbow Six Extraction gratis su Xbox Game Pass: come faccio a scaricarlo?

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che, al costo di 9,99€ al mese, permette di accedere a un vasto catalogo di giochi per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S. Su Amazon.it sono disponibili diversi tagli di abbonamento:

Per riscattare Rainbow Six Extraction non appena sarà disponibile ti basta accedere alla schermata Game Pass su console Xbox o aprire l'apposita applicazione per PC. A quel punto, troverai il gioco tra le nuove proposte: cliccando su “Scarica con Game Pass” il download partirà immediatamente permettendoti di giocare non appena sarà concluso.

Nel frattempo, ti ricordiamo che Rainbow Six Extraction è il nuovo capitolo della popolare serie di sparatutto tattici firmata Ubisoft. A differenza di Siege, si tratterà di un'esperienza cooperativa in PvE in cui, insieme ad altri tre giocatori, ti troverai a completare delle missioni di estrazione in un mondo minacciato da una misteriosa forza aliena.

Il gioco riprenderà ovviamente lo stile e il gameplay del suo predecessore, proponendo anche 18 operatori, molti di questi ripresi da Siege ma rivisti per funzionare con il nuovo tipo di esperienza ludica.