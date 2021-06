Dopo la recente presentazione ufficiale, Battlefield 2042 si mostra nel primo trailer di gameplay in occasione dell'evento Xbox & Bethesda all'E3 2021. Il gioco uscirà il prossimo 22 ottobre 2021 per tutte le piattaforme principali, ovvero PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il filmato in questione mostra alcun minuti di gameplay del nuovo BF 2042, la struttura di gioco ricorda molto i precedenti capitoli della serie FPS di DICE, sebbene l'ambientazione futuristica – nel 2042 appunto – consenta agli sviluppatori di introdurre meccaniche ed equipaggiamenti inediti. Il sistema di movimento appate dinamico e frenetico, oltre ai veicoli terresti e aerei i giocatori sono equipaggiati con un rampino, una tuta alare e un paracadute, strumenti che consentono di muoversi con estrema rapidità da una parte all'altra della mappa. Inoltre sono presenti anche delle zipline che collegano i palazzi e permettono di spostarsi velocemente da un tetto all'altro.

Circa a metà gameplay appare un tornado, a confermare la presenza di condizioni metereologiche e calamità naturali che modificano la mappa, rendendo alcune aree particolarmente ostili. Non mancano moltissime esplosioni e demolizioni che cambiano i connotati all'ampia ambientazione di gioco di Battlefield 2042.

Ricordiamo che il nuovo Battlefield da il meglio di sé su PC e console next-gen, consentendo l'accesso a ben 128 giocatori all'interno della stessa partita, mentre su PS4 e Xbox One il numero massimo di giocatori si riduce a 64. Electronic Arts ha già aperto i pre-order di Battlefield 2042, garantendo l'accesso anticipato di una settimana a chiunque scelga di prenotare il gioco. Su Amazon è possibile effettuare il pre-order al prezzo minimo garantito.

