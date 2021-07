Da oggi è possibile riscattare gratuitamente Battlefield 1 grazie a Prime Gaming, servizio incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime. Il gioco resterà disponibile fino al 4 agosto e dal 2 agosto sarà disponibile gratuitamente anche Battlefield 5. Una volta riscattati e attivati, i titoli saranno disponibili per sempre sul proprio account Origin.

Per riscattare gli ultimi 2 capitoli del noto sparatutto di DICE e Electronic Arts occorre collegarsi a questa pagina, una volta effettuato l'accesso con l'account Amazon basta cliccare sul gioco in questione e verrà mostrata la chiave di gioco. Quest'ultima va copiata e incollata su Origin, launcher ufficiale dei giochi EA, accedendo alla “Libreria di Giochi” e selezionando “Aggiungi un Gioco”.

I titoli riscattati con Prime Gaming non comprendono le espansioni e i DLC a pagamento.

Regalare Battlefield 1 e Battlefield V potrebbe essere un'astuta mossa di marketing da parte di EA, per avvicinare i giocatori allo storico franchise in vista dell'uscita del nuovo Battlefield 2042, prevista per il prossimo 22 ottobre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Videogames