Battlefield 2042 è l'attesissimo nuovo capitolo della saga. In uscita ad ottobre è già disponibile in preordine su Amazon. Infatti lo paghi appena 71,99€ risparmiando qualche euro sul prezzo di listino.

Una volta uscito lo riceverai in tempi record e soprattutto gratuitamente in tutta Italia.

PlayStation 5 che bellezza con Battlefield 2042

Battlefield 2042 ha già diviso le masse: dopo i primi trailer lanciati sul web c'è chi lo ha amato e chi lo ha criticato. Ciononostante è sicuro che otterrà un successo strepitoso visto che in fin dei conti, tutti lo vorranno provare.

Capace di aver rivoluzionato il gameplay con delle modalità nuove tutte da scoprire, questo titolo in offerta è quello per PlayStation5, in particolar modo la versione fisica adatta di conseguenza alle Standard edition.

La sinopsi del gioco è:

Nel 2042, eventi climatici estremi e conflitti per il controllo delle risorse hanno alterato gli equilibri mondiali. Stati Uniti e Russia sono sull'orlo della guerra, mentre un assortimento di veterani senza patria forma gruppi indipendenti noti come “task force”. Combatti per definire il futuro in questo teatro di guerra mai visto prima. Da Amazon.com

Per la prima volta nella storia del gioco 128 giocatori potranno giocare in contemporanea sfidandosi nei campi di battaglia più vari e dettagliati. Non perdere l'occasioni di sfidare sia i tuoi amici che avversari da tutto il mondo grazie al mondo online.

Insomma, questo titolo lo dovrai per forza provare. Acquistalo su Amazon in preordine a soli 7,99€. Lo riceverai a partire dal 22 ottobre 2021 gratuitamente. Le spedizioni avverranno il prima possibile per fartelo gustare sia dal Day One.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames