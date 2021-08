In attesa della beta pubblica di Battlefield 2042 a settembre, EA e DICE hanno pubblicato i requisiti minimi e consigliati per far girare al meglio il nuovo capitolo del noto FPS competitivo. Inoltre il publisher ha annunciato le date ufficiali della beta privata, che si terrà tra il 12 e il 15 agosto, con accesso a numero chiuso.

Per tentare la fortuna e essere tra i pochi fortunati partecipanti alle fasi di test, è possibile registrarsi al programma EA Playtesting, disponibile sul sito ufficiale del publisher americano. La closed beta sarà accessibile soltanto da PC e dalle console next-gen, ovvero PS5 e Xbox Series X|S.

Battelfield 2042: requisiti PC

Requisiti Minimi:

OS: Windows 10 64-bit

Processore: AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K

RAM: 8GB

Video RAM: 4GB

Scheda Video: AMD Radeon RX 560 / Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Requisiti raccomandati:

OS: Windows 10 64-bit

Processore: Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 4790

RAM: 16GB

Video RAM: 8GB

Scheda Video: AMD Radeon RX 5600 XT / Nvidia GeForce RTX 2060

DirectX: 12

I videogiocatori in possesso di una console next-gen possono dormire sonni tranquilli, mentre i PC Gamer dovranno fare i conti con le proprie componenti hardware, valutando un possibile upgrade prima di procedere all'acquisto di Battlefield 2042.

Ricordiamo che il nuovo titolo sviluppato da DICE e pubblicato da EA uscirà il prossimo 22 ottobre su PC e console di nuova e vecchia generazione. Il 12 agosto è prevista l'uscita del cortometraggio Exodus, un breve filmato che servirà a dare un contesto alle epiche battaglie da 128 giocatori, in assenza della campagna in single player.

