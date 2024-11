Battimaterasso Hoover: DISTRUGGE acari e batteri ed è in super offerta Black Friday (-40%)

Uno degli ultimi oggetti di tendenza in fatto di pulizie di casa è il battimaterasso: un sistema molto più potente di un comune aspirapolvere che permette di pulire e aspirare a fondo materasso, divani e altre superfici di questo genere con anche una efficace funzione antiacaro e antibatterica grazie alla luce UV-C integrata. Oggi ti segnaliamo lo sconto Black Friday attivo sul modello Hoover Ultra Vortex, tuo a 88,99 euro invece di 149.

Battimaterasso Hoover in offerta: come funziona e a cosa serve

Il battimaterasso sarà il tuo nuovo alleato per mantenere la tua casa, in particolare superfici come materassi, poltrone e divani, libera da allergeni, acari e batteri per avere un ambiente più sano e igienico.

Nasce proprio per la pulizia delle superfici imbottite, quindi i già citati materassi e divani, ma anche cuscini, combinando una tecnologia avanzata e praticità in un design compatto, potente e facile da usare.

Dotato di 500W di potenza, sfrutta un sistema a tre modalità di pulizia: la modalità aspirazione è ideale per rimuovere polvere e sporco mentre la turbo spazzola, con una rotazione di 4200 giri al minuto, penetra in profondità nelle fibre dei tessuti per eliminare acari e allergeni nascosti. Infine, interviene la lampada UV-C che elimina fino al 99,9% dei batteri, allergeni e acari, prevenendone la ricomparsa grazie alla tecnologia UV-C.

Il serbatoio da 0,3 litri è facile da svuotare e pulire e ti permette di utilizzare l’Ultra Vortex senza interruzioni frequenti.

Un prodotto ideale per una igienizzazione e pulizia davvero efficace delle superfici imbottite ed è perfetto in particolar modo per chi soffre di allergie o ha degli animali in caso.

Acquista adesso il tuo battimaterasso Hoover Ultra Vortex in offerta Black Friday a soli 88,99 euro invece di 149. Opportunità davvero da non perdere.