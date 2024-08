Batteria dell'auto a terra: riparti in un LAMPO con questo sistema (31€)

Non c’è niente di più frustrante di un’auto con la batteria scarica, soprattutto quando si è di fretta e si ha bisogno di partire il prima possibile. Trovarsi bloccati perché la propria auto non si avvia può rovinare completamente i piani della giornata. Ma ora c’è una soluzione semplice ed economica per evitare questo genere di imprevisti: l’avviatore di emergenza portatile.

Normalmente più costosi, ora su Amazon c’è in promozione un modello di ottima qualità e gran potenza. Completa adesso l’ordine per averlo a 31,49€ con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Compatto e leggero, è facile da tenere sempre a portata di mano nel vano portaoggetti o nello zaino. E quando serve, ti basterà collegarlo ai poli della batteria dell’auto per far partire il motore in pochi secondi, anche se la carica è completamente esaurita.

Grazie alla potente corrente di picco di 1500A, è in grado di avviare qualsiasi auto a benzina fino a 6 litri o diesel fino a 4,5 litri. Che tu abbia una berlina, un SUV o perfino un camion, non c’è problema: questo dispositivo avrà la forza necessaria per darti nuova vita.

Oltre a essere un pratico salvavita per l’auto, è anche un potente powerbank da 10.000 mAh. Grazie alle due porte USB, potrai ricaricare smartphone, tablet, fotocamere e altri dispositivi elettronici ovunque ti trovi. Che tu sia in viaggio, in campeggio o semplicemente bloccato in coda, avrai sempre l’energia necessaria per restare connesso.

E in caso di emergenza, la torcia LED a 3 modalità (fissa, stroboscopica, SOS) ti darà la luce di cui hai bisogno, rendendolo un accessorio indispensabile per qualsiasi automobilista. Che tu debba cambiare una gomma al buio o cercare qualcosa nel bagagliaio, avrai sempre la luce a portata di mano.

Oltre a essere estremamente versatile e pratico, è anche super sicuro. Dotato di ben 10 protezioni contro sovraccarico, cortocircuito, inversione di polarità e molto altro, ti offre la tranquillità di poterlo utilizzare senza rischi per la tua auto o per te stesso. Anzi, grazie all’allarme di inversione di polarità, sarai avvisato immediatamente se colleghi i cavi in modo errato, evitando così danni anche gravi.

Insomma, con questo avviatore di emergenza avrai una soluzione efficace sempre a portata di mano per affrontare qualsiasi imprevisto legato alla batteria dell’auto. A soli 31,49€, è un investimento più che ragionevole per evitare di restare a piedi e avere sempre la possibilità di ripartire rapidamente. Completa al volo il tuo ordine su Amazon per approfittarne: ne restano pochissimi a disposizione.