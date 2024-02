Bastano solo 122€ per un tablet Samsung POTENTE e completo

Samsung Galaxy Tab A7 Lite è uno dei tablet in sconto più consigliati che si possano rintracciare in questa fascia di prezzo. Il device è perfetto per studiare, lavorare, navigare in internet e godersi il proprio tempo libero con serie TV e film. Inoltre, la sua lunga autonomia garantisce un utilizzo prolungato durante l’arco della giornata: il compagno ideale per ogni esigenza.

Non perdere quest’occasione, prima che l’offerta giunga al termine: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 39%, il tablet Samsung potrà essere tuo con appena 122 euro invece di 199 euro.

Prezzo in picchiata per Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Il tablet Samsung monta un display con diagonale di 8,7 pollici ed elevato rapporto schermo-superficie per garantire la fruizione ottimale di tutti i tuoi contenuti. Il sistema operativo Android va alla grande potendo contare sul supporto di un potente processore, dei 64GB di storage interno e dei 4GB di memoria RAM.

Sul retro del Samsung Galaxy Tab A7 Lite fa la sua comparsa una fotocamera con risoluzione di 8 MP. Massima velocità nella navigazione sul web con Wi-Fi 5. Notevoli performance anche dal punto di vista dell’autonomia, con il prezioso contributo della batteria da 5100 mAh.

Segui l’istinto ed aggiungi al carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab A7 Lite, prima che le unità a disposizione finiscano: risparmierai più di 77 euro e riceverai il tablet a casa in un lampo con spedizione gratuita.

