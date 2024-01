Basta SPIONI sul Web con una VPN: ecco come rimanere anonimo

Il Web è diventato molto pericoloso per qualsiasi utente che non è ancora dotato di una protezione adeguata. Infatti, oltre alle classiche minacce di cybercriminali, hacker e truffatori, occorre proteggersi anche dalle comuni aziende che pensiamo essere nostre amiche. Se vuoi dire basta agli spioni della rete, che rubano le tue preferenze e controllano ogni tua mossa online, devi affidarti a una VPN. Tra le tante in commercio, ti consigliamo NordVPN in offerta speciale.

Grazie a questa soluzione, sotto forma di semplicissima app, ottieni un sistema professionale in grado di rendere completamente anonime le tue informazioni, sia in entrata che in uscita, quando i tuoi dispositivi sono connessi. Per prima cosa, tutto viene incanalato in un tunnel criptato che rende illeggibili i tuoi dati, così che sia impossibile risalire alla tua identità digitale.

In secondo luogo, come molte altre VPN, NordVPN ti fornisce un Indirizzo IP diverso da quello in tua dotazione. Questo rende ancora più complicato ai curiosi del Web risalire a te e alle tue preferenze per profilarti a livello commerciale. In terzo luogo, grazie agli oltre 5900 server di proprietà posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo, puoi cambiare la tua posizione virtuale.

VPN VS Tracker: con NordVPN batti anche il monitoraggio online

Un’altra piaga del Web è il monitoraggio. Tracker disseminati in molti siti internet registrano ogni tua mossa mentre navighi. Questo permette ad aziende più o meno importanti, tra queste ci sono anche molti colossi, di avere informazioni sul tuo conto per proporti pubblicità mirate che ti spingano all’azione in base ai tuoi interessi. Con una buona VPN questo lo puoi fermare. Infatti, installando NordVPN sui tuoi dispositivi, ottieni Threat Protection.

Questa nuova tecnologia include un anti-tracker efficace che ferma qualsiasi tentativo di monitoraggio dei tuoi dati e delle tue preferenze mentre i tuoi dispositivi sono connessi. Si tratta di un ottimo strumento che rende ancora più anonima la tua presenza sul Web, preservandoti da inutili pericoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.