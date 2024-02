Banca Crédit Agricole: continua la super PROMO

Con Banca Crédit Agricole puoi aprire il tuo conto corrente gratuito completamente ONLINE come se fossi in filiale. Inoltre, per te hai a disposizione la promozione che ti regala fino a 150 euro in Buoni Amazon con l’apertura del conto indicato entro il 29 Febbraio 2024.

Con la nuova iniziativa di CA Bank puoi anche aprire in simultanea il tuo conto deposito per avere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate per 9 mesi. Vediamo dunque tutte le caratteristiche del conto a zero spese di una delle banche più solide del nostro Paese.

Banca Crédit Agricole: scopri la super promo

Il buono regalo di Amazon.it da 150 euro è riscattabile eseguendo delle determinate operazioni che fra poco vi elencheremo nel dettaglio. Il premio totale viene in realtà diviso in due tranche, questo significa che puoi ricevere anche un solo buono regalo da 100 euro o 50 euro oppure entrambi.

Per ottenere il primo voucher da 50€ è necessario aprire il tuo conto online entro il 29/02/2024 inserendo il codice “VISA“, sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa ed utilizzarla per pagamenti tramite POS, wallet digitali o acquisti online. Nello specifico, per ottenere questo Buono devi spendere dai 500 euro ai 999 euro.

I 100 euro in Buoni rimanenti sono riscattabili con una spesa uguale o superiore ai 1000 euro.

Inoltre, grazie all’app Crédit Agricole, puoi monitorare in tempo reale le tue spese. Con la carta di debito Visa Crédit Agricole gratuita per due anni puoi metterla “in pausa” e bloccarla direttamente se viene rubata o smarrita.

Il 3D Secure Code ti consente di fare acquisti online in modo sicuro utilizzando il tuo codice personale. Tale mezzo di pagamento è utilizzabile anche con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

