Back to School, metti il turbo grazie ad un MateBook D 16 con sconto extra

Tornare a scuola significa iniziare una nuova stagione, alzare l’asticella ed ambire a nuovi traguardi. Quando si inizia questo percorso ci si arma di libri, quaderni, zaino e cancelleria utili per vivere al massimo questo nuovo tratto di strada, ma sapere di poter iniziare con un MateBook D 16 (edizione 2024) sulla scrivania significa avere anche una dimensione digitale servita decisamente al meglio. In queste ore il modello top di gamma è in offerta extra proprio in occasione del ritorno a scuola e basterà visitare la pagina dedicata su Huawei Store per comprendere quanto profonda e ghiotta possa essere l’occasione. Attenzione però: il prezzo scende ai minimi di sempre, ma solo i più rapidi potranno approfittarne perché l’occasione durerà pochi giorni appena.

Huawei MateBook D 16 per il Back to School

Huawei MateBook D 16 2024 è un laptop che si distingue per design raffinato e prestazioni elevate. Queste ultime sono raggiunte con specifiche senza compromessi, a partire dal processore Intel Core i9 di 13ª generazione, passando per una RAM da 16GB e un SSD da ben 1TB. Caratteristiche di questo tipo configurano un dispositivo di alto profilo, con il quale poter affrontare qualsiasi sfida (dalla produttività al gaming, passando per la creatività e l’intrattenimento) e garantendo un servizio di massimo livello per tutto quel che è l’ambito della formazione e dell’apprendimento.

Nel dettaglio, perché è nelle specifiche che si esplicita la caratura di un laptop di questo tipo:

Processore

Intel Core i9 di 13esima generazione per performance elevate e particolare destrezza nelle missioni multitasking;

Intel Core i9 di 13esima generazione per performance elevate e particolare destrezza nelle missioni multitasking; RAM

16GB, ideale per gestire applicazioni complesse e mantenere più processi attivi senza rallentamenti né intoppi;

16GB, ideale per gestire applicazioni complesse e mantenere più processi attivi senza rallentamenti né intoppi; Archiviazione

SSD da 1TB, offrendo spazio sufficiente per grandi quantità di dati e tempi di accesso rapidissimi.

Non c’è app che possa rappresentare un limite, non c’è dimensione dei file che possa diventare un ostacolo: con un MateBook D 16 di questa caratura significa assicurarsi anni di lavoro ad alti livelli senza ostacolo alcuno. Il MateBook D 16 2024 non ha certo difficoltà ad esprimersi al meglio in contesti accademici e di produttività, dove la necessità di gestire software pesanti, come quelli di programmazione, modellazione 3D o editing video, è aspetto essenziale. Grazie al suo potente chip e alla RAM generosa, è possibile eseguire più applicazioni simultaneamente, come suite di produttività, browser con molteplici schede aperte, e software di analisi senza intoppi: multitasking spinto senza che la macchina possa mai rappresentare un limite al flusso della propria creatività.

Il laptop è servito da sistema operativo Windows 11 Home e, grazie all’offerta di queste ore, è possibile approfittare di due vantaggi congiunti:

il prezzo crolla da 1399 a 999 Euro (-400€!); compreso nel prezzo, è incluso il mouse Bluetooth HUAWEI.

Il mouse aggiuntivo non fa altro che integrare il servizio dell’ottimo trackpad, consentendo così di utilizzare l’interfaccia nel modo che più si ritiene congeniale alle proprie esigenze o abitudini. Scegliere un MateBook D 16 2024 in ottica di Back to School significa quindi incassare uno sconto di altissimo livello, un omaggio extra e tutto ciò potendo contare su un device di altissimo potenziale e grande versatilità.

Non c’è modo migliore per cominciare una nuova stagione di studio o di lavoro, insomma: l’occasione è servita ed è qui, ma soltanto per pochi giorni. Il prezzo è ai minimi di sempre. Tutto il resto è questione di opportunismo e rapidità.

In collaborazione con Huawei