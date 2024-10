Avviatore batteria auto, Power bank e torcia: 3 in 1 a prezzo shock

Stai valutando le varie opzioni disponibili per avere un booster di emergenza che ti permetta di riavviare la batteria del tuo veicolo? Allora ho trovato l’offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo avviatore batteria auto a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale RFM4OW69 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 25% che fa risparmiare circa 10 euro sul totale. Una promozione coi fiocchi anche perché con questo fantastico dispositivo non solo potrai riavviare il tuo veicolo ma addirittura ricaricare dispositivi mobili e fare luce al buio.

Avviatore batteria auto super versatile e utile

L’utilità di questo avviatore batteria auto è fenomenale. Come ti dicevo è in grado di fare tre cose contemporaneamente. Innanzitutto, semplicemente collegando i morsetti alla batteria della tua auto, puoi farla ripartire in un attimo. Grazie alla sua porta USB puoi ricaricare dispositivi come smartphone e tablet. E possiede anche una luce che ti permette di usarlo come torcia.

Gode di una corrente di picco da 1500A che ti permette di riavviare sia i veicoli a benzina che quelli a diesel. Inoltre possiede una capacità enorme da 26.640 mAh e dunque potrai usarlo per una marea di volte prima di doverlo ricaricare. Ha un design abbastanza compatto e versatile ed è dotato di diverse protezioni che garantiscono la massima sicurezza.

Fai presto perché di solito queste promozioni particolari scadono in poco tempo e questa non fa eccezione. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo avviatore batteria auto a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale RFM4OW69 al momento del pagamento. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.