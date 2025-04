Preparati a partire con lo zaino per Ryanair 40x20x25 in SUPER SCONTO Amazon

Arriva il momento di organizzare i primi weekend approfittando della primavera e dell’estate che incombe. Se viaggi leggero e non vuoi rischiare di pagare il sovrapprezzo del bagaglio a mano delle compagnie low cost, acquista questo zaino dalle misure di 40x20x25 perfetto per Ryanair e altre ancora a soli 24,43 euro su Amazon invece di 34,99.

Zaino 40x20x25: le misure giuste per Ryanair

Questo zaino nasce per rispettare appositamente le dimensioni massime consentite da Ryanair (ma perfetto anche per EasyJet, Wizz Air, Vueling e altre compagnie), evitandoti costi aggiuntivi inutili accompagnandoti nel frattempo ovunque tu vada entrando comodamente sotto il sedile da passeggero.

Ciò che è sorprendente è quanto sia capiente al suo interno dato che offre una tasca per laptop con fascia elastica, una tasca impermeabile per gli oggetti bagnati, uno scomparto principale spazioso per i tuoi vestiti e accessori e persino una tasca antifurto sul retro per tenere al sicuro il telefono o il passaporto. In più, non manca una tasca frontale con cui avere sempre a portata di mano biglietti e documenti.

Il comfort è garantito dalle spalline imbottite e traspiranti che, insieme al pannello posteriore ergonomico, alleggeriscono il carico, mentre il pratico cinturino ti consente di agganciarlo facilmente al trolley. La chiusura a 180°, infine, permette di aprirlo completamente come una valigia.

Con materiale resistente all’acqua, questo zaino è ideale per i viaggi, ma anche per l’uso quotidiano in ufficio o in città. Acquistalo adesso in offerta a soli 24,43 euro.