AVM Fritz!Box 7590: il meglio per la linea internet al minimo storico

Sei un appassionato del gaming online, o un divoratore di serie TV? Allora rientri tra quegli utenti che necessitano di un modem/router all’altezza, capace di garantirti le migliori prestazioni per streaming e multiplayer. Per questo oggi ti riportiamo l’offerta sensazionale sull’AVM Fritz!Box 7590, una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato. In occasione del Black Friday, infatti, Amazon propone il top di gamma dell’azienda tedesca a soli 178 euro, con uno sconto di oltre 90 euro sul prezzo di listino.

Modem/router AVM Fritz!Box 7590: caratteristiche tecniche

L’AVM Fritz!Box 7590 è senza dubbio una delle soluzioni dal miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato, capace di offrire prestazioni eccezionali per ogni esigenza. La connessione Wi-Fi offre una velocità massima di ben 2533Mbps grazie alla configurazione dual band che consente di sfruttare entrambe le bande contemporaneamente. Non manca il supporto alla tecnologia 4×4 MU-MIMO che garantisce le massime prestazioni per ogni dispositivo connesso, grazie ad una gestione intelligente della banda. Questa consente di mantenere connessi più dispositivi in Wi-Fi impedendo qualsiasi rallentamento o interruzione del trasferimento. È quindi perfettamente compatibile con tutte le reti in Fibra disponibili in Italia, inclusa la Fibra di Tiscali. Da questo punto di vista, quindi, un dispositivo perfetto per la casa capace di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia con la massima efficienza.

Si tratta, tuttavia, anche di un dispositivo perfetto per l’ufficio. Offre, infatti, la funzione centralino con base dect che consente di collegare fino a 6 telefoni cordless con segreteria telefonica. Non mancano neanche due porte dedicate ai telefoni analogici. Presente la gestione della rubrica con l’importazione dei numeri tramite smartphone e consente perfino la ricezione di fax via mail. Il pannello I/O posteriore offre ben 4 porte RJ45 Gigabit LAN così da ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Non mancano ben 2 porte USB 3.0 per condividere con tutti i dispositivi connessi alla rete periferiche esterne come stampanti, pendrive o addirittura NAS. Neanche la sicurezza è stata trascurata dalla società, integrando direttamente nel modem una VPN accessibile da tutti i dispositivi connessi. Chiude la dotazione Fritz!OS, uno dei sistemi di gestione più apprezzati per la sua personalizzazione e interfaccia user-friendly.

Grazie ad uno sconto del 34%, puoi acquistare l’AVM Fritz!Box 7590 International a soli 178,98 euro su Amazon per un risparmio di ben 91 euro sul prezzo di listino.