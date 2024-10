Avetrana - Qui non è Hollywood sospesa: cosa succede ora

Oggi il tribunale di Taranto ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dal sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, per bloccare l’uscita della serie Avetrana – Qui non è Hollywood sulla piattaforma streaming Disney+, il cui primo episodio sarebbe dovuto andare in onda il 25 ottobre. Dunque, la serie tv sull’omicidio della giovane Sarah Scazzi è ufficialmente sospesa. E ora cosa succede?

Prima di rispondere a questa domanda, occorre fare un passo indietro. Innanzitutto, è importante capire il motivo per cui il primo cittadino di Avetrana ha presentato ricorso: il sindaco Iazzi chiede di appurare se l’associazione del nome della città alla serie rappresenti una portata diffamatoria, “rappresentandola come comunità ignorante, retrograda e omertosa”. Antonio Iazzi ha inoltre chiesto la rettifica del titolo della serie.

Torniamo ora alla domanda iniziale: cosa succede ora? Nell’immediato, la messa in onda della serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood è sospesa, dunque il prossimo 25 ottobre Avetrana – Qui non è Hollywood non farà il suo debutto su Disney+.

L’altra data da cerchiare in rosso è quella del 5 novembre: per quel giorno, il giudice del tribunale di Taranto ha fissato l’udienza di comparizione delle parti. Ad ora, appare poco plausibile l’ipotesi che il titolo della serie venga stravolto, come chiede il sindaco Iazzi, con l’eliminazione di Avetrana e qualsiasi altro riferimento alla cittadina.

Allo stesso modo, è difficile credere che Disney rinunci alla serie, in particolare qui in Italia, dove ha tutto il potenziale per ottenere un ottimo riscontro di pubblico, senza contare le persone che magari hanno scelto di iscriversi alla piattaforma proprio per vedere la serie.

“In particolare qui in Italia”: no, il passaggio della frase precedente non è banale. In queste ore non è ancora chiaro se la sospensione riguardi soltanto l’Italia oppure anche gli altri Paesi dove Disney è presente con la sua piattaforma streaming. Se la sospensione riguardasse soltanto il nostro Paese, Disney potrebbe ad esempio prendere in considerazione l’idea di mandare in onda la serie nelle altre nazioni.

Al momento comunque è ancora presto per fare ipotesi di questo tipo, considerando anche che Disney non ha ancora rilasciato alcun commento sulla sospensione di oggi. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità in merito.