Avetrana - Qui non è Hollywood, in onda dal 30 ottobre: ecco il nuovo titolo

Inizialmente proposta con il titolo Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie TV basata sull’omicidio di Sarah Scazzi sarà disponibile su Disney+ da domani, mercoledì 30 ottobre.

La notizia arriva dalla società di produzione Groenlandia e da Disney, a seguito di un recente provvedimento del Tribunale di Taranto.

Il raggiungimento dell’accordo è stato possibile accettando di mandare in onda la serie con un titolo differente, ma solo in parte, così da non recare danno (almeno in teoria) al territorio di Avetrana.

Rimosso ogni riferimento ad Avetrana dal titolo della serie

Come ben sappiamo, la serie avrebbe dovuto intitolarsi “Avetrana – Qui non è Hollywood”, con un debutto programmato per lo scorso 25 ottobre. Il titolo è stato poi modificato dopo le proteste del sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, che temeva possibili ripercussioni negative sull’immagine del comune pugliese, dove nel 2010 avvenne l’omicidio.

Nella nota ufficiale, Groenlandia e Disney dichiarano che, in ottemperanza alle richieste del Tribunale di Taranto, è stato adottato un nuovo titolo: la serie, infatti, si chiamerà semplicemente “Qui non è Hollywood”, eliminando il riferimento ad Avetrana. Disney ha poi colto l’occasione per ribadire il fatto che la piattaforma disponga di un sistema di parental control avanzato, così da proteggere i più giovani da contenuti destinati ad un pubblico adulto.

Diretta da Pippo Mezzapesa e scritta in collaborazione con Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, Qui non è Hollywood è prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia. Tra gli attori principali, Vanessa Scalera interpreta Cosima Misseri, mentre Paolo De Vita è Michele Misseri, Giulia Perulli veste i panni di Sabrina Misseri, e Federica Pala interpreta Sarah Scazzi. Completano il cast Anna Ferzetti nel ruolo della giornalista Daniela, Giancarlo Commare come Ivano e Antonio Gerardi nei panni del maresciallo Persichella.

La serie è ispirata al libro “Sarah: La ragazza di Avetrana”, di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, pubblicato da Fandango Libri.