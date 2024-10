Avetrana, serie sospesa: Groenlandia e Disney procederanno per vie legali

La serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood, ispirata al tragico caso dell’omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata a pochi giorni dal debutto: ne abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.

Il lancio previsto su Disney+ per la giornata di oggi, 25 ottobre, non è più confermato, a seguito di una decisione del Tribunale di Taranto. La casa di produzione Groenlandia e Disney hanno annunciato la sospensione della messa in onda per adempiere al provvedimento cautelare emesso dal giudice Antonio Attanasio.

Tale decisione è stata presa dopo il ricorso del comune di Avetrana, rappresentato da un team legale composto dagli avvocati Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro.

Avetrana – Qui non è Hollywood: quando andrà in onda?

Groenlandia e Disney, pur rispettando l’ordine giudiziario, hanno espresso il loro disaccordo, palesando l’intenzione di controbattere nelle sedi opportune. La polemica ha preso piede innanzitutto per via del titolo della serie tv che, secondo l’amministrazione di Avetrana, potrebbe danneggiare l’immagine della cittadina, attirando l’attenzione sulla località piuttosto che sul caso di cronaca legato a Sarah Scazzi.

Il sindaco Antonio Iazzi ha infatti dichiarato che la serie rischia di rafforzare i pregiudizi negativi nei confronti della piccola comunità. Le parole del sindaco sottolineano la preoccupazione che il nome di Avetrana possa essere associato ad una rappresentazione distorta e lesiva del luogo e dei suoi abitanti.

Gli avvocati hanno chiesto di visionare la serie prima della messa in onda, temendo proprio un’operazione diffamatoria ai danni di Avetrana, associata ingiustamente ad episodi di violenza. Secondo la difesa, questa anteprima è essenziale per valutare se la serie possa effettivamente risultare lesiva nei confronti della cittadina pugliese.

Al momento, la serie rimane sospesa in attesa della prossima udienza, fissata per il 5 novembre, in cui le parti potranno presentare ulteriori argomentazioni. Di conseguenza, è impossibile stabilire con certezza se e quando “Avetrana – Qui non è Hollywood” andrà in onda su Disney+.